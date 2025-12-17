EN VIDEO: Shakira no se quedó atrás y así festejó el título de Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla, en el estadio Manuel Murillo Toro, conquistó la onceava estrella de su historia.

El 'tiburón' no solo se quedó conforme con la ventaja de 3-0 conseguida en Barranquilla, sino que también ganó su partido en Ibagué.

José Enamorado, al minuto 17, fue el autor del único gol que se celebró en el partido de vuelta.

Tras esta gesta, todos los hinchas del Junior de Barranquilla se encuentran de fiesta y, entre ellos, Shakira se ha mostrado muy feliz y ha celebrado.

En video: así celebró Shakira la estrella 11 del Junior de Barranquilla

Después de que Junior de Barranquilla se proclamó como el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano, Shakira compartió un video celebrando junto a algunas personas de su entorno más cercano.

La importante artista barranquillera se abrazó con sus seres queridos y comenzó a saltar de la felicidad por el título del equipo de sus amores.

Además, acompañó la grabación con el mensaje 'Junior tu papá'.

El video del festejo de Shakira se puede ver aquí:

Silvestre Dangond también celebró el título de Junior de Barranquilla

Además de Shakira, Silvestre Dangond, el importante cantante vallenato, recordó un momento en el que en pleno concierto vistió la camiseta del Junior de Barranquilla.

En ese entonces, el artista dijo "qué viva el Junior", mientras que cantaba en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la casa del 'tiburón'.

¿Qué sigue ahora para el Junior de Barranquilla tras la consecución de la estrella 11?

Luego de ser campeón, Junior de Barranquilla tendrá unos días de vacaciones y, posteriormente, deberá concentrarse en la Superliga 2026, en la que enfrentará a Independiente Santa Fe, que fue el otro campeón del 2025.

Además, de acuerdo con lo que reveló el periodista Mariano Olsen, de Win Sports, el 'tiburón' buscará romper el mercado con Luis Fernando Muriel, que sigue militando en la MLS.