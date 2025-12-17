CANAL RCN
Tendencias

EN VIDEO: Shakira no se quedó atrás y así festejó el título de Junior de Barranquilla

La importante artista celebró junto a su entorno más cercano. Este es el video.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior de Barranquilla, en el estadio Manuel Murillo Toro, conquistó la onceava estrella de su historia.

El 'tiburón' no solo se quedó conforme con la ventaja de 3-0 conseguida en Barranquilla, sino que también ganó su partido en Ibagué.

¡Locura total en Barranquilla y las redes sociales! Estos fueron los mejores memes tras el título de Junior
RELACIONADO

¡Locura total en Barranquilla y las redes sociales! Estos fueron los mejores memes tras el título de Junior

José Enamorado, al minuto 17, fue el autor del único gol que se celebró en el partido de vuelta.

Tras esta gesta, todos los hinchas del Junior de Barranquilla se encuentran de fiesta y, entre ellos, Shakira se ha mostrado muy feliz y ha celebrado.

En video: así celebró Shakira la estrella 11 del Junior de Barranquilla

Después de que Junior de Barranquilla se proclamó como el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano, Shakira compartió un video celebrando junto a algunas personas de su entorno más cercano.

La importante artista barranquillera se abrazó con sus seres queridos y comenzó a saltar de la felicidad por el título del equipo de sus amores.

Además, acompañó la grabación con el mensaje 'Junior tu papá'.

El video del festejo de Shakira se puede ver aquí:

Silvestre Dangond también celebró el título de Junior de Barranquilla

Además de Shakira, Silvestre Dangond, el importante cantante vallenato, recordó un momento en el que en pleno concierto vistió la camiseta del Junior de Barranquilla.

En ese entonces, el artista dijo "qué viva el Junior", mientras que cantaba en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la casa del 'tiburón'.

¿Qué sigue ahora para el Junior de Barranquilla tras la consecución de la estrella 11?

Luego de ser campeón, Junior de Barranquilla tendrá unos días de vacaciones y, posteriormente, deberá concentrarse en la Superliga 2026, en la que enfrentará a Independiente Santa Fe, que fue el otro campeón del 2025.

¿Dónde jugará Enamorado en 2026 tras la estrella 11 de Junior? Jugador dejó enigmático mensaje en plena entrevista
RELACIONADO

¿Dónde jugará Enamorado en 2026 tras la estrella 11 de Junior? Jugador dejó enigmático mensaje en plena entrevista

Además, de acuerdo con lo que reveló el periodista Mariano Olsen, de Win Sports, el 'tiburón' buscará romper el mercado con Luis Fernando Muriel, que sigue militando en la MLS.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

"Fue una recaída": reconocida actriz y presentadora tuvo que ser hospitalizada de emergencia

Junior de Barranquilla

¡Locura total en Barranquilla y las redes sociales! Estos fueron los mejores memes tras el título de Junior

Artistas

Artista que competía con Maluma y J Balvin ahora pide trabajo como domiciliario en Medellín

Otras Noticias

FIFA

La FIFA anunció boletas a 60 dólares para partidos del Mundial 2026

Ante las quejas por los altos precios de las boletas para los juegos del Mundial, la FIFA anunció nuevos valores.

Educación

Esta es la edad ideal para ingresar al colegio en los niños: padres deben tomar nota

Evidencias científicas muestran que comenzar la estimulación desde los primeros meses potencia el desarrollo integral del niño.

Estados Unidos

Exfuncionario de reconocida universidad era la mente detrás de una red que traficó restos humanos

Inseguridad en Bogotá

Recuperan cargamento millonario de cobre robado en Soacha tras persecución en el sur de Bogotá

Subsidios

Ciudadanos recibirán pago clave de este subsidio a finales del 2025: estas son las fechas