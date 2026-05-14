Xi Jinping advierte a Donald Trump sobre Taiwán: “Podría llevar a un conflicto”

El presidente chino, Xi Jinping, lanzó este jueves una advertencia directa a su homólogo estadounidense, Donald Trump, al señalar que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán podría empujar a ambas potencias a un “conflicto”.

La declaración se produjo durante la cumbre bilateral celebrada en el Gran Salón del Pueblo, en la plaza Tiananmén, en el corazón político de la capital china.

Trump llegó acompañado de una delegación de empresarios de élite, entre ellos Elon Musk (Tesla) y Jensen Huang (Nvidia), y fue recibido con alfombra roja y banderas de ambos países. El mandatario estadounidense elogió a Xi como un “gran líder” y “amigo”, asegurando que ambos países tendrán “un futuro fantástico juntos”.

Sin embargo, el tono del presidente chino fue más sobrio: “La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto”, afirmó, según medios estatales.

Taiwán, eje de tensión

El mensaje de Xi subrayó la sensibilidad del tema de Taiwán, isla democrática que Pekín reclama como parte de su territorio y sobre la que ha incrementado la presión militar en los últimos años.

Estados Unidos, aunque reconoce oficialmente a China, mantiene una ley que le obliga a suministrar armas a Taipéi para su defensa. Tras las declaraciones, el gobierno taiwanés calificó a China como “el único riesgo para la paz regional” y reiteró el apoyo firme de Washington.

Expertos como Adam Ni, editor del boletín China Neican, destacaron que este “lenguaje directo” es inusual viniendo del propio Xi, lo que refleja la importancia que otorga al tema: “Cree que la cuestión de Taiwán es el polvorín potencial entre las dos superpotencias”.

Irán y comercio en la agenda

La guerra en Irán, que obligó a Trump a posponer su visita inicialmente prevista en marzo, también estuvo sobre la mesa.

Aunque el presidente estadounidense dijo esperar una “larga conversación” sobre el conflicto, finalmente ambos líderes se limitaron a coincidir en la necesidad de mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado desde febrero.

“Las dos partes estuvieron de acuerdo en que el estrecho debe seguir abierto para favorecer la libre circulación de la energía”, informó la Casa Blanca.

En paralelo, Trump busca cerrar acuerdos comerciales en sectores como agricultura y aviación. Xi prometió a los ejecutivos estadounidenses que “China abrirá aún más sus puertas al mundo exterior” y aseguró que las empresas de EE.UU. tendrán “perspectivas prometedoras”.