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Nicky Jam apareció en Transmilenio y terminó improvisando con un cantante dentro del articulado

El puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al aparecer por las calles de Bogotá e ingresar a uno de los buses para cantar.

Foto: Captura pantalla Noticias RCN
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Noticias RCN

mayo 14 de 2026
07:30 a. m.
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Nicky Jam sorprendió a cientos de capitalinos al aparecer, durante el pasado miércoles 13 de mayo, dentro de las instalaciones de nada más y nada menos que de Transmilenio. El hombre llegó a la estación El Dorado y realizó un amplio recorrido hasta llegar al Campín, estadio que verá brillar al hijo de Colombia en junio.

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Nicky Jam dentro de Transmilenio

El país se está preparando para recibir a Nicky Jam, quien ha considerado a Colombia como su segundo hogar al volver a iniciar su carrera artística directamente desde Medellín. Como un gesto de gratitud, el hombre sorprendió al anunciar su primer estadio en el país por lo que su elección fue llegar primero a Bogotá.

Sin embargo, en las horas más recientes, el artista sorprendió al llegar a un portal de Transmilenio en donde abordó uno de los articulados en compañía de su novia, su amplio equipo de trabajo y guardaespaldas.

Por su puesto, su presencia puso en alerta a todos los pasajeros, quienes rápidamente se percataron de la presencia del cantante. No obstante, uno de los momentos más destacados fue cuando este se topó con un cantante urbano que también se encontraba allí en aquel instante.

Por esto, el puertorriqueño no dudó en invitarlo a improvisar sobre la pista con la que estaba cantando. Su interacción ya es objeto de admiración en todas las redes sociales, pues ambos sorprendieron al realizar versos y rimas acordes al ritmo de la música y la situación que se estaba desarrollando.

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¿Nicky Jam hará más conciertos en Colombia?

Por otro lado, el artista sorprendió recientemente al dar entrevistas, para distintos medios locales, en donde aseguró su interés por realizar más estadios en Colombia. Aunque no confirmó las ciudades ni las fechas, sus fanáticos ya han asegurado que podría tratarse de Medellín, Cali o Barranquilla.

En conversación con Noticias RCN, el artista se refirió al amor que siente por Colombia y sus expectativas ante su primer estadio que será en el Campín de Bogotá, el próximo 6 de junio.

“La pasamos súper bien, compartimos con la gente. Solo tengo gratitud con mi gente de Colombia. Mi regreso a la música fue desde Colombia, entonces yo siendo puertorriqueño pegué desde Colombia y yo veo a los artistas colombianos como parte de mí”, aseguró.

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