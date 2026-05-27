Shakira sorprendió al hablar sobre Gerard Piqué y reveló sus sentimientos hacia el hombre

No cabe duda de que Shakira se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística al lograr diferentes hitos históricos. Fue la primera cantante latina en llenar la colosal playa de Copacabana en Brasil, ha ganado premios internacionales por su música, su millonaria gira y ahora su participación musical en la Copa del Mundo 2026.

Por esto, la mujer se ha tomado los micrófonos de medios internacionales para hablar sobre el importante momento en su carrera y la situación sentimental que se encuentra atravesando tras más de tres años de ruptura amorosa.

¿Qué dijo Shakira sobre Gerard Piqué?

En una reciente entrevista, para el medio The Times en Londres, la intérprete de ‘Antología’ tuvo un espacio para hablar sobre sus sentimientos más sinceros al referirse puntualmente a su situación sentimental y recordar el doloroso momento de su ruptura.

Pese a que la barranquillera vivió uno de los capítulos más dramáticos de su vida al conocerse las razones detrás de su ruptura, la mujer manifestó, en dicha entrevista, que actualmente guarda sentimientos de agradecimiento hacia el hombre que la convirtió en la madre de sus dos hijos.

“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, manifestó.

Así mismo, reveló que actualmente se encuentra priorizando el bienestar de su familia por lo que, aunque no ha confirmado o negado los rumores, se presume que la cantante actualmente se encuentra soltera.

Shakira y Ghetto Kids hacen historia

La cantante ha sorprendido a millones de fanáticos en sus redes sociales al protagonizar el video de su canción ‘Dai Dai’ en compañía de Ghetto Kids, la agrupación de niños bailarines directamente de Uganda.

Los pequeños se han convertido en todo un fenómeno de las redes sociales ya que cuentan con millones de visualizaciones por sus bailes exóticos, la autenticidad de sus coreografías y el sabor que los representa.

Por esto, los pequeños revelaron en exclusiva para Noticias RCN su emoción, agradecimiento y deseo por poder acompañar a la barranquillera durante la clausura de la Copa del Mundo.