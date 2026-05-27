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¿Hasta dónde puede opinar el presidente Petro sin intervenir en política?

En La Mesa Ancha de Noticias RCN, exfuncionarios cuestionaron el papel de los organismos de control frente a las denuncias de participación en política del presidente Gustavo Petro y varios ministros.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
08:21 a. m.
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La discusión sobre la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro fue tema de debate en La Mesa Ancha donde participaron el exministro de Justicia Wilson Ruiz y el exzar Anticorrupción Óscar Ortiz. Ambos cuestionaron el comportamiento del Gobierno y el papel de los organismos de control en medio del ambiente electoral.

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Durante la conversación, los invitados señalaron que las intervenciones del mandatario y de algunos ministros podrían afectar el equilibrio de la contienda política.

¿Qué cuestionamientos hicieron sobre la participación en política del Gobierno?

Óscar Ortiz aseguró que el presidente Petro “ha roto una tradición en Colombia” al intervenir de manera permanente en el debate electoral. En su intervención afirmó que el mandatario habría influido políticamente mediante discursos, publicaciones y actuaciones oficiales que favorecerían a determinados sectores políticos.

El exfuncionario también criticó la actuación de los organismos de control, al considerar que no se han tomado decisiones contundentes frente a las denuncias contra funcionarios del Gobierno.

Por su parte, Wilson Ruiz sostuvo que existe una necesidad de “poner límites” frente al lenguaje político y a las actuaciones de funcionarios públicos en redes sociales. Según explicó, plataformas como X tienen un impacto directo en la polarización y en la discusión pública.

¿Por qué el Consejo de Estado y el Banco de la República entraron en el debate?

Otro de los temas abordados fue la decisión del Consejo de Estado de suspender el artículo que exigía la presencia del ministro de Hacienda en las reuniones de la junta directiva del Banco de la República. Ruiz defendió la determinación judicial y aseguró que se trata de una muestra de independencia institucional.

En la discusión se planteó que el Banco de la República cumple una función autónoma dentro de la estructura del Estado colombiano y que las decisiones relacionadas con política monetaria deben mantenerse alejadas de presiones políticas.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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