Hermana de Sofía Jaramillo reacciona a su eliminación de La Casa de los Famosos: “No lo merecía”

La tercera eliminación de la temporada ya ha generado amplias reacciones en redes sociales.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

febrero 02 de 2026
07:20 p. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 finalizaron su tercera semana de competencia con una eliminación que, según varios jugadores, fue bastante inesperada para el rumbo del reality.

No obstante, la decisión del público generó amplias reacciones, tanto en la casa como en redes sociales, pues cientos de usuarios manifestaron su punto de vista ante el desenlace de la más reciente jornada de eliminación.

Sofía Jaramillo es eliminada de La Casa de los Famosos

La jornada de eliminación dio inicio y los 7 participantes en riesgo de abandonar la casa más famosa del país manifestaron su gran angustia ante los inesperados porcentajes que se desconocían.

No obstante, según las indicaciones de los presentadores, cada uno de los nominados fueron ingresando nuevamente al lugar por lo que Tebi, Alexa, Campanita, Lorena, Jay y Marilyn fueron los famosos que evadieron la tercera eliminación. Fue así como Sofía Jaramillo tuvo que abandonar la competencia al haber obtenido una votación del 9,90%.

Dicho instante causó gran conmoción ya que Marilyn manifestó su gran impacto ante el inesperado resultado que causó nostalgia entre algunos famosos. Este fue el caso de Tebi y Beba de la Cruz, quienes recalcaron que la ausencia de la vallecaucana iba a ser importante para el resto de competencia.

Hermana de Sofía Jaramillo reacciona a su eliminación

Por supuesto, la cantante y modelo Angélica Jaramillo no dudó en reaccionar en sus redes sociales ya que manifestó su inconformidad con el negativo resultado que llevó a su hermana a ser la tercera eliminada de la competencia.

“Acabamos de ver la salida de Sofía… me da tristeza. Me parece que fue injusto, pero quiero decirles que las cosas pasan por algo. Ella es un ángel y no merecen a tener una mujer tan espectacular allá adentro”, manifestó.

De igual manera, la exparticipante dio a conocer, en medio del after del programa, que su juego careció de “veneno” ya que nunca se consideró como una mujer “venenosa”.

