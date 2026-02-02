CANAL RCN
Deportes

Cristiano Ronaldo se negó a jugar con Al Nassr por esta curiosa razón: escándalo en Arabia

Cristiano Ronaldo no hizo parte de la convocatoria de Al Nassr y hay un escándalo en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
06:58 p. m.
Cristiano Ronaldo volvió a sacudir el panorama del fútbol internacional y esta vez lo hizo lejos de la cancha. Durante este lunes 2 de febrero, el astro portugués se convirtió en tendencia mundial luego de conocerse que decidió no aceptar una convocatoria con Al Nassr, un gesto que desató un verdadero escándalo en Arabia Saudita. La decisión, lejos de obedecer a una lesión o a un tema físico, estaría ligada a un profundo malestar con la gestión deportiva del club.

La máxima figura de la Liga Saudí considera que Al Nassr ha sido perjudicado en términos de inversión y planificación, especialmente en comparación con otros equipos del campeonato que también están respaldados por el Fondo de Inversión Pública (PIF). Desde el entorno del futbolista aseguran que Cristiano siente que su equipo no ha recibido el mismo apoyo para competir al más alto nivel, una situación que habría colmado su paciencia.

Un gesto de protesta que sacude a Al Nassr

Según informó el diario portugués A Bola, la negativa de Cristiano Ronaldo a ser convocado responde directamente a un acto de protesta. El delantero no estaría conforme con la manera en que el Fondo de Inversión Pública ha manejado la estructura deportiva y la planificación del club, especialmente en el mercado de fichajes y en el fortalecimiento del plantel.

El portugués entiende que, pese a su llegada como la gran apuesta del fútbol saudí hace tres años, Al Nassr no ha sido respaldado con la misma contundencia que otros clubes de la liga. Esta percepción ha generado un fuerte descontento en el jugador, que considera que la falta de inversión adecuada limita seriamente las posibilidades del equipo para pelear títulos locales e internacionales.

Comparaciones inevitables y un malestar creciente

De acuerdo con lo publicado por A Bola este domingo, el malestar de Cristiano estaría relacionado con el trato desigual que, a su juicio, reciben los distintos clubes bajo la órbita del fondo estatal. Mientras algunas instituciones han reforzado sus plantillas con fichajes de alto nivel y proyectos deportivos sólidos, Al Nassr habría quedado rezagado en esa carrera, una situación que no pasa desapercibida para su principal referente.

Cristiano Ronaldo, acostumbrado a competir siempre en entornos de máxima exigencia, considera que su equipo no cuenta actualmente con las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. Su decisión de no ser convocado envía un mensaje claro tanto a la dirigencia del club como a los responsables del fútbol saudí.

Por ahora, el futuro inmediato de la relación entre Cristiano y Al Nassr queda envuelto en incertidumbre. Lo cierto es que el gesto del portugués ha abierto un debate profundo sobre la gestión, la equidad en la inversión y el rumbo del proyecto deportivo en Arabia Saudita, con una de las mayores figuras del fútbol mundial como protagonista principal.

