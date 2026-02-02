CANAL RCN
Tendencias

Ni nube ni apps: Estas son las 5 tendencias que están forzando el cambio total en las empresas de la región

Durante la próxima década, los agentes de IA van a convertirse en nuestros socios más importantes.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
06:50 p. m.
La era de simplemente "estar en la nube" ha terminado. En 2026, la competitividad en América Latina ya no se mide por la adopción de herramientas digitales, sino por la capacidad de integrar una Inteligencia Digital profunda. Según los últimos análisis de Huawei Cloud, la región ha cruzado el umbral hacia un ecosistema donde la Inteligencia Artificial (IA) deja de ser un accesorio para convertirse en el socio estratégico central de toda operación.

Para Chen Liang, presidente de Huawei Cloud Latinoamérica, el cambio es drástico: las compañías están migrando de una gestión de nubes a una orquestación de modelos multi-IA. Quienes ignoren esta evolución se enfrentan a una obsolescencia acelerada.

Estas son las cinco tendencias que están redefiniendo el mapa corporativo

  • El auge de los ecosistemas Multi-modelo

Ya no basta con un solo chat inteligente. Las empresas líderes están implementando múltiples IA especializadas que colaboran entre sí. Este enfoque de "orquestación" permite resolver problemas específicos de industria —desde logística hasta finanzas— con una precisión que un modelo generalista no puede alcanzar.

  • Datos "refinados": El combustible del mañana

El Big Data ha evolucionado. La tendencia actual es la eliminación de silos para que los datos fluyan en tiempo real. Casos de éxito como el de Neogrid en Brasil, que disparó su eficiencia en un 60%, demuestran que la inteligencia no puede existir sin un flujo de información limpio y unificado.

  • Cloud Foundation: Más allá de los servidores

La migración básica ha dado paso al concepto de Cloud Foundation. Ahora, las empresas buscan una gestión unificada de seguridad, redes y cuentas. Este modelo es especialmente crítico para sectores regulados, como el financiero, donde el control operativo es una cuestión de estado.

  • Modernización de aplicaciones críticas

El dinamismo del mercado actual no permite lastres. El re-platforming y el re-architecting de sistemas antiguos se han vuelto indispensables. Las empresas están reconstruyendo sus aplicaciones base para que sean escalables y ágiles, evitando que el software viejo detenga el crecimiento nuevo.

  • Infraestructura de alto rendimiento (ERP a máxima velocidad)

La gestión empresarial hoy ocurre en milisegundos. La migración de sistemas ERP hacia nubes de alto desempeño es la norma. Con hitos como la certificación de Huawei Cloud para hosting de SAP HANA con 8 TB de memoria, sectores como el minorista han logrado mejoras operativas superiores al 30%.

