CANAL RCN
Salud y Bienestar

Cirugía histórica: primer trasplante de cara con donante que recibió eutanasia

Hito médico mundial: así fue el primer trasplante de cara con donante que recibió eutanasia.

primer trasplante cara donante eutanasia barcelona
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
04:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La medicina contemporánea realizó algo histórico en Barcelona, España. El Hospital Universitario Vall d’Hebron anunció con éxito la realización del primer trasplante facial en el mundo proveniente de una donante que falleció mediante el procedimiento de eutanasia.

Este evento, que combina la vanguardia quirúrgica con los nuevos marcos éticos de la donación, marca un antes y un después de la cirugía reconstructiva y los trasplantes de órganos complejos.

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas
RELACIONADO

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas

La intervención, de carácter parcial, fue ejecutada por un equipo multidisciplinario compuesto por aproximadamente 100 profesionales, incluyendo cirujanos plásticos, anestesiólogos y especialistas en enfermería. El procedimiento se extendió durante 24 horas ininterrumpidas, un esfuerzo titánico que requirió una coordinación milimétrica para asegurar la viabilidad de los tejidos transferidos.

Cirugía reconstructiva avanzada: realizaron primer trasplante facial

El éxito de esta operación radicó en el uso de técnicas de microcirugía neurovascular de alta precisión. Los especialistas debieron conectar vasos sanguíneos, músculos y terminaciones nerviosas con diámetros de apenas 0,2 milímetros.

Según explicó el doctor Joan-Pere Barret, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Vall d’Hebron, la meta no era solo estética, sino funcional: "Un rostro trasplantado que no siente ni se mueve no es más que una máscara", enfatizó el cirujano.

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión
RELACIONADO

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión

Este tipo de intervenciones solo se indican cuando las técnicas convencionales son insuficientes para restaurar funciones vitales. En este caso, la paciente receptora, identificada como Carme, sufría secuelas graves tras una infección bacteriana que le causó necrosis tisular hace dos años. Tras pasar meses en cuidados intensivos, la paciente perdió la capacidad de comer, beber y respirar con normalidad, lo que motivó la búsqueda de esta solución radical pero esperanzadora.

Avance global en trasplantes y el legado de la donante

La directora sanitaria del centro asistencial, Maria José Abadías, resaltó durante la presentación del caso la "extraordinaria generosidad de la donante" y su familia. Este gesto no solo permitió la recuperación de Carme, sino que consolida al Vall d’Hebron como un referente internacional.

De los 54 trasplantes de cara realizados hasta la fecha en todo el mundo, tres han sido ejecutados en este hospital barcelonés, reafirmando su liderazgo en una práctica que solo realizan una veintena de centros especializados a nivel global.

Sonambulismo: estas son algunas de las causas desconocidas de dicho trastorno
RELACIONADO

Sonambulismo: estas son algunas de las causas desconocidas de dicho trastorno

Cuatro meses después de la cirugía, Carme compareció ante los medios para compartir su progreso. "Ahora mi vida empieza a mejorar; puedo hablar, comer y beber de nuevo", relató conmovida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas

Cuidado personal

Impacto del estrés en la salud: ¿por qué bajan las defensas según la ciencia?

Cuidado personal

¿Por qué se genera sensibilidad dental ante estímulos sonoros, táctiles o visuales?

Otras Noticias

Cesantías

Trabajadores afrontarían dura pena de cárcel por retirar sus cesantías de manera ilegal

Las penas de prisión varían según el delito imputado y dependen si se trata de falsedad en documento privado o estafa.

Bogotá

VIDEO | Momento en el que sicario asesinó a un hombre que desayunaba en una panadería de Bogotá

Las cámaras grabaron cuando el sicario le disparó mientras comía su desayuno.

La casa de los famosos

Johanna Fadul rompe el llanto tras hacer polémico comentario sobre el color de piel de Campanita

Millonarios

Millonarios y Medellín no se hicieron daño en dos días y siguen en la parte baja de la tabla

Diosdado Cabello

Sanciones de Estados Unidos a la hija de Diosdado Cabello, nueva ministra de Turismo de Venezuela