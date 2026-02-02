Cirugía histórica: primer trasplante de cara con donante que recibió eutanasia

La medicina contemporánea realizó algo histórico en Barcelona, España. El Hospital Universitario Vall d’Hebron anunció con éxito la realización del primer trasplante facial en el mundo proveniente de una donante que falleció mediante el procedimiento de eutanasia.

Este evento, que combina la vanguardia quirúrgica con los nuevos marcos éticos de la donación, marca un antes y un después de la cirugía reconstructiva y los trasplantes de órganos complejos.

RELACIONADO Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas

La intervención, de carácter parcial, fue ejecutada por un equipo multidisciplinario compuesto por aproximadamente 100 profesionales, incluyendo cirujanos plásticos, anestesiólogos y especialistas en enfermería. El procedimiento se extendió durante 24 horas ininterrumpidas, un esfuerzo titánico que requirió una coordinación milimétrica para asegurar la viabilidad de los tejidos transferidos.

Cirugía reconstructiva avanzada: realizaron primer trasplante facial

El éxito de esta operación radicó en el uso de técnicas de microcirugía neurovascular de alta precisión. Los especialistas debieron conectar vasos sanguíneos, músculos y terminaciones nerviosas con diámetros de apenas 0,2 milímetros.

Según explicó el doctor Joan-Pere Barret, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Vall d’Hebron, la meta no era solo estética, sino funcional: "Un rostro trasplantado que no siente ni se mueve no es más que una máscara", enfatizó el cirujano.

Este tipo de intervenciones solo se indican cuando las técnicas convencionales son insuficientes para restaurar funciones vitales. En este caso, la paciente receptora, identificada como Carme, sufría secuelas graves tras una infección bacteriana que le causó necrosis tisular hace dos años. Tras pasar meses en cuidados intensivos, la paciente perdió la capacidad de comer, beber y respirar con normalidad, lo que motivó la búsqueda de esta solución radical pero esperanzadora.

Avance global en trasplantes y el legado de la donante

La directora sanitaria del centro asistencial, Maria José Abadías, resaltó durante la presentación del caso la "extraordinaria generosidad de la donante" y su familia. Este gesto no solo permitió la recuperación de Carme, sino que consolida al Vall d’Hebron como un referente internacional.

De los 54 trasplantes de cara realizados hasta la fecha en todo el mundo, tres han sido ejecutados en este hospital barcelonés, reafirmando su liderazgo en una práctica que solo realizan una veintena de centros especializados a nivel global.

Cuatro meses después de la cirugía, Carme compareció ante los medios para compartir su progreso. "Ahora mi vida empieza a mejorar; puedo hablar, comer y beber de nuevo", relató conmovida.