CANAL RCN
Tendencias

Yeison Jiménez recibió sentido homenaje durante los Premios Grammy 2026

El cantante caldense tuvo una aparición especial durante la importante premiación de la industria musical.

Foto: AFP y Canal RCN
Foto: AFP y Canal RCN

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La lamentable muerte de Yeison Jiménez ha marcado la historia dentro de la industria musical, pues el caldense ha recibido un sin fin de homenajes que incluso han sido protagonizados por artistas de talla internacional como Bad Bunny.

Por esto, un día después de que El Campín volviera a reunir a miles de personas en su honor, el “aventurero” recibió un importante reconocimiento por parte de la Academia de la Grabación.

Bad Bunny hizo historia en los Grammy 2026: se llevó 3 galardones y lanzó mensaje contra ICE
RELACIONADO

Bad Bunny hizo historia en los Grammy 2026: se llevó 3 galardones y lanzó mensaje contra ICE

Homenaje a Yeison Jiménez en los Grammy 2026

Como es habitual, cada año la organización estadounidense hace un especial homenaje a algunos de los más importantes artistas fallecidos en su segmento digital “In Memoriam” con la que buscan resaltar el trabajo y legado de los cantantes que, pese a su ausencia, marcaron un legado trascendental en la música.

En esta ocasión, la Recording Academy incluyó al caldense en dicha sección que, aunque no fue mencionado durante la transmisión televisada, apareció en las plataformas digitales oficiales.

En este homenaje la Academia resaltó el impacto de Yeison no solo dentro de la música colombiana, sino del género regional en toda Latinoamérica. Así mismo, se reconoció su sonido distintivo y la profunda conexión que logró construir con toda su fanaticada por medio de una impecable puesta en escena durante todas sus presentaciones.

También, se exaltó el histórico paso que dio para el género regional ya que la organización mencionó el gran hito que Jiménez logró al convertirse en uno de los pocos cantantes que llenó importantes escenarios, en tres ocasiones, como el Movistar Arena de Bogotá al atraer a más de 40.000 asistentes.

Foto: Captura pantalla Recording Academy
Foto: Captura pantalla Recording Academy
Esto pasó con la costosa cadena de Yeison Jiménez que fue hallada en el lugar del accidente
RELACIONADO

Esto pasó con la costosa cadena de Yeison Jiménez que fue hallada en el lugar del accidente

Yeison Jiménez hace historia por segunda vez en El Campín

Por otro lado, el país volvió a cumplir la promesa del caldense en El Campín, el pasado 31 de enero. Dicho homenaje se suma a la lista de grandes éxitos que Yeison sigue alcanzando después de su muerte, pues esta presentación contó con el aforo completo estipulado.

El sentido encuentro se caracterizó por la asistencia de miles de fanáticos vestidos de blanco, emotivas presentaciones y serenatas en su honor, un show de drones en donde se exaltaron también los nombres de los demás compañeros de trabajo de Yeison y la aparición del cantante por medio de herramientas hechas con IA.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Johanna Fadul rompe el llanto tras hacer polémico comentario sobre el color de piel de Campanita

Premios Grammy

Bad Bunny hizo historia en los Grammy 2026: se llevó 3 galardones y lanzó mensaje contra ICE

La casa de los famosos

Esta fue la reacción de Sofía Jaramillo tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

Otras Noticias

Jorge Carrascal

Jorge Carrascal tendría millonaria multa de Flamengo por expulsión

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, sufriría una millonaria multa de Flamengo por su expulsión.

Dólar

¿Qué beneficios tiene que baje el dólar? Estas son las tres recomendaciones para inversiones

Con la caída del dólar, surgen las intrigas sobre a dónde apuntar las inversiones.

España

Cirugía histórica: primer trasplante de cara con donante que recibió eutanasia

Bogotá

VIDEO | Momento en el que sicario asesinó a un hombre que desayunaba en una panadería de Bogotá

Diosdado Cabello

Sanciones de Estados Unidos a la hija de Diosdado Cabello, nueva ministra de Turismo de Venezuela