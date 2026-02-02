Yeison Jiménez recibió sentido homenaje durante los Premios Grammy 2026

La lamentable muerte de Yeison Jiménez ha marcado la historia dentro de la industria musical, pues el caldense ha recibido un sin fin de homenajes que incluso han sido protagonizados por artistas de talla internacional como Bad Bunny.

Por esto, un día después de que El Campín volviera a reunir a miles de personas en su honor, el “aventurero” recibió un importante reconocimiento por parte de la Academia de la Grabación.

Homenaje a Yeison Jiménez en los Grammy 2026

Como es habitual, cada año la organización estadounidense hace un especial homenaje a algunos de los más importantes artistas fallecidos en su segmento digital “In Memoriam” con la que buscan resaltar el trabajo y legado de los cantantes que, pese a su ausencia, marcaron un legado trascendental en la música.

En esta ocasión, la Recording Academy incluyó al caldense en dicha sección que, aunque no fue mencionado durante la transmisión televisada, apareció en las plataformas digitales oficiales.

En este homenaje la Academia resaltó el impacto de Yeison no solo dentro de la música colombiana, sino del género regional en toda Latinoamérica. Así mismo, se reconoció su sonido distintivo y la profunda conexión que logró construir con toda su fanaticada por medio de una impecable puesta en escena durante todas sus presentaciones.

También, se exaltó el histórico paso que dio para el género regional ya que la organización mencionó el gran hito que Jiménez logró al convertirse en uno de los pocos cantantes que llenó importantes escenarios, en tres ocasiones, como el Movistar Arena de Bogotá al atraer a más de 40.000 asistentes.

Yeison Jiménez hace historia por segunda vez en El Campín

Por otro lado, el país volvió a cumplir la promesa del caldense en El Campín, el pasado 31 de enero. Dicho homenaje se suma a la lista de grandes éxitos que Yeison sigue alcanzando después de su muerte, pues esta presentación contó con el aforo completo estipulado.

El sentido encuentro se caracterizó por la asistencia de miles de fanáticos vestidos de blanco, emotivas presentaciones y serenatas en su honor, un show de drones en donde se exaltaron también los nombres de los demás compañeros de trabajo de Yeison y la aparición del cantante por medio de herramientas hechas con IA.