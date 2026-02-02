Johanna Fadul rompe el llanto tras hacer polémico comentario sobre el color de piel de Campanita

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por su cuarta semana de juego tras conocer al tercer eliminado de esta temporada.

Como es común de las jornadas de eliminación, todos tuvieron que participar en el posicionamiento que, aunque no define las votaciones, deja clara la postura de todos los famosos frente a los nominados.

Dentro de este reciente espacio, Campanita y Johanna Fadul protagonizaron un hecho mediático que ya ha despertado gran indignación por parte de miles de internautas, quienes manifestaron su inconformidad con las palabras que se utilizaron en la dinámica.

¿Qué pasó con Johana Fadul en La Casa de los Famosos?

Campanita fue uno de los participantes que se encontraban en riesgo de ser eliminados durante la más reciente jornada. Por esto, en medio del posicionamiento, Johanna Fadul decidió manifestar las razones por las que considera que su compañero no debía continuar en la competencia.

“Quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel”, manifestó Fadul.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Este fue el caso de Maiker, quien inmediatamente aprovechó su posicionamiento para hacer referencia al polémico comentario que ya empezaba a generar rumores entre los presentes.

“Primero Marcelo quiero dejar claro que la mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo ni tiene relación con la maldad”, afirmó el hombre entre aplausos.

Johanna Fadul pide disculpas a Campanita

Dicho comentario generó gran revuelo después de conocerse al eliminado de la noche. Por esto, Maiker decidió acercarse a Campanita para expresar su apoyo y solidaridad ante la tensa situación que se estaba viviendo en aquel instante.

Después de esto, Johanna Fadul decidió sincerarse con su compañero para no solo pedir disculpas al famoso, sino también a los colombianos.

“Primero te felicito por estar aquí adentro. Segundo y lo que más me duele es que jamás quise ofenderte, jamás quise meterme con tu color de piel. Al contrario, creo que te he dicho muchas veces que me pareces un negro hermoso y espectacular. Me dejé llevar porque los posicionamientos tienen que ser duros, pero con mi corazón roto en este momento te digo que jamás en la vida quise herirte ni ofenderte”, recalcó.