Revelan listado de los carros más vendidos en el primer mes del año 2026: este es el listado

Según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), basado en las cifras del Runt, enero cerró con 19.969 unidades matriculadas, marcando un crecimiento explosivo del 38,7% frente al mismo periodo del año anterior. Este resultado se consolida como el mejor arranque de año para la industria desde 2015.

La gran sorpresa de este mes ha sido el cambio en la dinámica de consumo. Tras años de dominio absoluto de las SUV, los vehículos compactos o "city cars" han retomado el protagonismo, impulsados por la necesidad de movilidad eficiente y precios de entrada competitivos.

Listado de los carros má vendidos en el mes de enero de 2026

Kia ha sido la marca ganadora indiscutible del mes, logrando un "1-2" en el podio de modelos. El Kia Picanto se coronó como el carro más vendido con 889 unidades, seguido muy de cerca por el Kia K3, el sedán que reemplazó al exitoso Rio y que ya es un favorito del mercado nacional.

Aquí se detalla el listado de los modelos con mayor número de matrículas en el país durante el primer mes del año.

Kia Picanto - 889 unidades vendidas. Kia K3 - 670 unidades vendidas. Mazda CX-30 - 584 unidades vendidas. Renault Duster - 554 unidades vendidas. Suzuki Swift - 528 unidades vendidas. Toyota Land Cruiser Prado - 468 unidades vendidas. Renault Logan - 428 unidades vendidas. Toyota Corolla Cross - 425 unidades vendidas. Mazda 2 - 416 unidades vendidas. Hyundai Kona - 396 unidades vendidas. Chevrolet Onix - 392 unidades vendidas. BYD Yuan Up - 375 unidades vendidas. Mazda CX-5 - 358 unidades vendidas. Renault Kardian - 341 unidades vendidas. Kia Sportage - 324 unidades vendidas. Kia Stonic - 273 unidades vendidas. Kia Sonet - 273 unidades vendidas. Renault Arkana - 269 unidades vendidas. JMC Carrying 3.2 - 260 unidades vendidas. Renault Kwid - 258 unidades vendidas.

El reporte destaca que la movilidad sostenible no es solo una moda, sino una realidad comercial. Los vehículos eléctricos (BEV) crecieron un 82%, mientras que los híbridos (HEV) aumentaron un 73%. En este segmento, la marca china BYD ha escalado posiciones rápidamente, logrando meter a la Yuan Up en el Top 20 general, un hito para un vehículo 100% eléctrico en Colombia.

Por otro lado, la Toyota Land Cruiser Prado sorprendió con un repunte significativo, demostrando que el segmento de alta gama y todoterrenos mantiene una base de clientes sólida a pesar de las fluctuaciones económicas. Asimismo, el ingreso del camión ligero JMC Carrying al listado general indica una reactivación en el sector de logística y transporte de carga pequeña.