Desgarrador: Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, rompió en llanto al recordarlo y recibir detalle inesperado

Sonia Restrepo, la mujer que acompañó a Yeison Jiménez por más de 10 años y es la mamá de sus tres hijos, siempre se ha caracterizado por ser una mujer alejada de las redes sociales y los focos mediáticos.

Sin embargo, en los últimos días, a través del Instagram de Lina Jiménez, la hermana de Yeison, se conoció que Sonia asistió al matrimonio de César García, un empresario que fue muy cercano al 'niño de Manzanares'.

Y, después de que se realizó la ceremonia eucarística en la que César y su esposa dieron el 'sí', inició una celebración privada en la que Yeison Jiménez fue homenajeado y Sonia Restrepo rompió en llanto al recibir un regalo. ¿Cuál fue?

Este fue el regalo que recibió Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en el matrimonio al que asistió

César García consideraba a Yeison Jiménez un gran amigo y, por lo tanto, hizo lo posible para que su presencia se sintiera en su matrimonio.

Por lo tanto, invitó a Sonia Restrepo y a Lina Jiménez a un escenario para entregarles un cuadro grande con una imagen del 'aventurero'.

Ese regalo estaba cubierto y, apenas se le quitó la tela que lo protegía, Sonia Restrepo no pudo contener las lágrimas y se llevó sus manos a la cara.

Además, posteriormente, se abrazó con la pareja de casados para darles las gracias y acarició el cuadro homenaje que fue creado en memoria de su esposo.

Todo lo ocurrido se puede ver en el siguiente video:

Este fue el mensaje que se escribió el día que Yeison Jiménez tenía planeado su segundo concierto en el estadio El Campín

Yeison Jiménez fue el primer artista de música popular que logró llenar el estadio El Campín por sí solo y, antes del accidente aéreo, estaba a punto de anunciar un nuevo 'sold out' en ese escenario.

Ese segundo concierto en el 'coloso de la 57' sería el 28 de marzo de 2026, pero, tras lo sucedido, se adelantó para el 31 de enero.

No obstante, el pasado 28 de marzo, Eventos Sírvalo Pues no dejó pasar la fecha, sino que le envió un conmovedor mensaje a Yeison Jiménez.

"Hoy era el día de tu segundo Campín. Queremos contarte que se cumplió tu sueño y volviste a llenarlo. Siempre te llevamos en nuestros corazones, Yeison", se escribió.