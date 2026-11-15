Esta fue la polémica reacción de Aida Victoria Merlano tras la derrota de 'El Agropecuario' en Stream Fighters 5

El sábado 14 de noviembre de 2026, en el Coliseo MedPlus de Bogotá, se llevó a cabo la quinta edición de Stream Fighters.

Una de las peleas más llamativas en la previa fue la de 'El Agropecuario' y Daren Ramírez, el creador de contenido y empresario de Colombia.

Sin embargo, después de que transcurrieron tan solo cinco segundos del primer round, Daren le conectó un par de puños seguidos a Juan David Tejada y le ganó.

En consecuencia, Aida Victoria Merlano no se quedó callada, sino que reaccionó de inmediato en las redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo?

Así reaccionó Aida Victoria Merlano después de que 'El Agropecuario' perdió en Stream Fighters 5

Luego de que se ratificó el triunfo de Daren Ramírez, Aida Victoria Merlano subió una historia de Instagram realizando varios gestos sarcásticos y escribió lo siguiente:

Ah, es que tú ganas es cuando le das trompadas a las mujeres.

Además, en la tarde de este 15 de noviembre de 2026, reveló dos chats en los que discutió con 'El Agropecuario' y arremetió contra él.

"Estuve tres días sin poder lactar a mi hijo por el estrés y la amenazadera en la que me tenías. Te llevaste mi plata, mi camioneta, mis relojes, me dejaste ilíquida y con deudas recién parida", escribió la reconocida influencer.

"Pero Dios es tan bueno que me paró del piso cuando sentí que no podía más. Lo que te viene es karma porque arriba de Dios no vive nadie", añadió.

¿Qué ha dicho 'El Agropecuario' tras su derrota en Stream Fighters 5?

Este 15 de noviembre, 'El Agropecuario' reposteó un emotivo mensaje en el que su hija valoró su esfuerzo y les agradeció a los seguidores que lo apoyaron.

"Te adoro, amor mío, gracias por estar ahí siempre, al igual que toda la gente que nos apoyó", dijo.

"No se dieron los resultados, pero vamos a trabajar el triple porque vamos a lograrlo. Gracias, gente, por todos los mensajes bonitos", añadió.