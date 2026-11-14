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Polémica en Stream Fighters 5: Peleador se bajó del ring por orden de su manager, esto pasó

Un momento insólito se vivió en el evento del influenciador Westcol.

Foto: Captura Pantalla Kick WestCol

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
08:15 p. m.
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Un momento insólito se vivió este sábado en el evento del influenciador Westcol, cuando uno de sus peleadores, Herrera decidió no pelear y bajarse del ring antes de su combate. El accionar del cantante, quien iba a pelear con JH, fue reprochado por los organizadores y por el público que asistió al MedPlus.

Todo el hecho se dio cuando los peleadores estaban dispuestos a ponerse los guantes, pero de un momento a otro, Herrera se bajó del ring por decisión de su manager.

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En medio de empujones, el creador de contenido se retiró del escenario, creando un enorme malestar entre los asistentes y los organizadores.

Así se vivió el polémico momento en Stream Fighters

¿Cuáles son los combates de Stream Fighters 5?

La programación incluye enfrentamientos individuales y una pelea por equipos. Estos son los combates anunciados:

Westcol vs. Blessd: combate especial con robots humanoides.
Andrea Valdiri vs. La Divaza: primer compate hombre y mujer
Herrera vs. JH de la Cruz.
Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro.
Sebastucho vs. Leandro.
Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya: combate por equipos, dos contra dos.
Samantha Correa vs. Cami Pulgarín.
El Agropecuario vs. Daren.
Willito y Lonche vs. Chanty y Samulx.
Rey de la City vs. WeGotKicks.

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