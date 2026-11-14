Polémica en Stream Fighters 5: Peleador se bajó del ring por orden de su manager, esto pasó

Un momento insólito se vivió este sábado en el evento del influenciador Westcol, cuando uno de sus peleadores, Herrera decidió no pelear y bajarse del ring antes de su combate. El accionar del cantante, quien iba a pelear con JH, fue reprochado por los organizadores y por el público que asistió al MedPlus.

Todo el hecho se dio cuando los peleadores estaban dispuestos a ponerse los guantes, pero de un momento a otro, Herrera se bajó del ring por decisión de su manager.

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En medio de empujones, el creador de contenido se retiró del escenario, creando un enorme malestar entre los asistentes y los organizadores.

Así se vivió el polémico momento en Stream Fighters

¿Cuáles son los combates de Stream Fighters 5?

La programación incluye enfrentamientos individuales y una pelea por equipos. Estos son los combates anunciados:

Westcol vs. Blessd: combate especial con robots humanoides.

Andrea Valdiri vs. La Divaza: primer compate hombre y mujer

Herrera vs. JH de la Cruz.

Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro.

Sebastucho vs. Leandro.

Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya: combate por equipos, dos contra dos.

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín.

El Agropecuario vs. Daren.

Willito y Lonche vs. Chanty y Samulx.

Rey de la City vs. WeGotKicks.