Esta será la gran fina del fútbol colombiano según la IA: hay sorpresa

La Liga BetPlay DIMAYOR 2026-II entra en su fase definitiva. Tras cerrarse las 19 jornadas del todos contra todos, la Dimayor realizó el sorteo oficial de los cuadrangulares semifinales, dejando conformados dos cuadrangulares de alto voltaje que incluyen el Clásico Paisa y el Clásico Vallecaucano en la lucha por la estrella de Navidad.

Atlético Nacional y América de Cali, tras finalizar en las dos primeras posiciones de la tabla general con 40 y 36 puntos respectivamente, se aseguraron como cabezas de serie y obtuvieron la ventaja deportiva del punto invisible.

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¿Cuál será la gran final del FPC según la IA?

Tras conocerse la definición de los cuadrangulares semifinales, decidimos consultarle a la Inteligencia Artificial sobre cuáles serán los equipos más fuertes para llegar a la gran final en el mes de diciembre.

La herramienta tecnológica aseguró que pese a que en cada grupo hay equipos de jerarquía, la gran final será entre Atlético Nacional y Deportivo Cali.

Por un lado, la IA aseguró que los verdolagas "fueron por lejos el equipo más regular del semestre, con el ataque más efectivo (38 goles) y una ventaja de 6 puntos sobre su perseguidor más cercano en este grupo".

Mientras que Cali se aseguró que "tiene opciones reales, sobre todo porque cerró el todos contra todos apenas un punto por debajo del América (35 vs. 36) y ha sido un equipo muy fuerte".

Así se jugará la Fecha 1 de los cuadrangulares

La primera jornada de las semifinales del fútbol colombiano se disputará el próximo fin de semana con los siguientes compromisos:

Grupo A: Once Caldas vs. Atlético Nacional

Grupo A: Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Grupo B: Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Grupo B: Deportivo Cali vs. Millonarios

El punto invisible es la ventaja deportiva que premia a los dos primeros equipos de la fase todos contra todos (Atlético Nacional y América de Cali).

En caso de que dos o más equipos terminen empatados en puntos en el primer lugar de su respectivo grupo al finalizar las seis fechas, el club que cuente con esta ventaja avanzará directamente a la gran final de la Liga BetPlay 2026-II, sin importar la diferencia de gol.