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Netflix anuncia ‘Otros mundos’, el spin-off de Stranger Things: ¿Cuándo la estrenarán?

La producción tendrá relación con la exitosa serie que culminó en diciembre de 2025.

Spin-off de Stranger Things.
Spin-off de Stranger Things. Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 15 de 2026
01:13 p. m.
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Una de las producciones más exitosas de Netflix es Stranger Things. La serie de cinco temporadas le ha dado la vuelta al mundo hasta construir un robusto fandom.

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Fue en 2016 cuando los hermanos Duffer le dieron vida a la historia ambientada en la década de los 80 en el pueblo de Hawkins, en Indiana. La trama se centra en cuatro niños: Will Byers, Mike Wheeler, Lucas Sinclair y Dustin Henderson.

¿De qué trata Stranger Things?

El comienzo de la serie radica en la desaparición de Will en la noche de Halloween. A lo largo de la primera temporada, sus amigos y otros personajes (como Nancy Wheeler, Joyce Byers, el policía Jim Hopper, Jonathan Byers y Steve Harrington) buscan al pequeño por todo el pueblo.

Paralelamente, tratan de descifrar el origen de Once, una niña con poderes. Con Will de vuelta, en la segunda temporada aparecen nuevos personajes, como Max Mayfield o Billy Hargrove.

Con el paso de los capítulos y las temporadas, el grupo termina descubriendo una dimensión paralela con seres aterradores que intentan controlar el mundo real. Además, conocen los planes secretos del gobierno, los cuales responden al origen de Once.

‘Otros mundos’ llegará en 2028

La última temporada se dividió en tres partes: los primeros cuatro episodios se publicaron el 26 de noviembre de 2025, otros tres el 25 de diciembre de 2025 y el final fue el 31 de diciembre de 2025.

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Netflix sorprendió al anunciar el spin-off ‘Otros mundos: una aventura de Stranger Things’. La trama se enfocará en los hechos previos a la popular serie, concretamente en la década de los 50. En el primer tráiler, muestran a Marion, otro pueblo en el que también ocurrieron sucesos extraños. Se espera que en 2028 llegue esta producción a la plataforma.

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