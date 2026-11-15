Aterradoras cifras del bullying en Colombia: las alertas ignoradas terminarían en tragedia

El acoso escolar continúa afectando la vida de miles de niños y adolescentes en Colombia, donde uno de cada cinco estudiantes de 15 años enfrenta esta problemática que puede dejar secuelas psicológicas graves, generar deserción académica e incluso derivar en intentos de suicidio.

La situación evidencia un desafío pendiente para el sistema educativo del país, pese a contar con normativas específicas para combatir este flagelo.

El acoso entre jóvenes se ha consolidado como una de las principales causas de enfermedades mentales, bajo rendimiento académico y abandono escolar en la población estudiantil.

El desgarrador caso de una niña medicada para siempre

John Colorado, representante del Consejo Distrital de Padres y Madres Cuidadores de Bogotá, describió cruda realidad que persiste en las instituciones educativas colombianas.

Tuve el caso de una niña que sufría bullying y acoso por parte de sus compañeros desde los nueve años, durante dos años los procedimientos del colegio no se realizaron de la mejor manera, no activaron los protocolos como era. La niña hoy tiene 13 años y quedó de por vida con droga antidepresiva.

Aterradoras cifras de estudiantes que atentan contra sí mismos por el bullying

Un informe de la Universidad Nacional reveló datos alarmantes sobre las consecuencias del bullying.

La ideación suicida forma parte de esta grave problemática. Según la investigación, una de cada ocho víctimas ha intentado hacerse daño, mientras que una de cada 34 ha intentado quitarse la vida, cifras que dimensionan la urgencia de intervenciones efectivas.

Colombia cuenta con la Ley 1620 de 2023, que estableció el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, y Bogotá implementó el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación. Sin embargo, los desafíos persisten en la implementación práctica de estas herramientas.

"Encontramos que el 97% de los colegios tienen protocolos para atender situaciones de convivencia escolar, pero solamente uno o dos de cada colegio tienen mecanismos para identificar tempranamente estos casos y revertirlos para la atención", señaló Daniel Tobón, CEO de Welbin.

Esta brecha entre la existencia de protocolos y su aplicación efectiva representa el principal obstáculo. Aunque casi la totalidad de las instituciones educativas cuentan con lineamientos para abordar casos de acoso, la detección temprana sigue siendo insuficiente, lo que impide intervenciones oportunas que podrían prevenir consecuencias fatales.

El reto que enfrenta Colombia es significativo para reducir esta realidad que se presenta cotidianamente en las aulas.

Los especialistas insisten en que la violencia escolar no debe normalizarse bajo ninguna circunstancia.