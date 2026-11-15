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Estos fueron los ganadores de las peleas en Stream Fighters 5: mírelos aquí

Conozca cuáles fueron los peleadores que se llevaron el cinturón.

Foto: Canal Kick Westcol

Noticias RCN

noviembre 15 de 2026
07:37 a. m.
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La quinta y última edición de Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer colombiano Westcol, paralizó a millones de espectadores a través de la plataforma Kick y reunió a más de 20.000 asistentes en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La velada de este sábado 14 de noviembre de 2026 dejó combates intensos, sorpresas sobre el cuadrilátero y un cierre tecnológico sin precedentes en el entretenimiento digital de Latinoamérica.

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¿Quiénes fueron los ganadores de las peleas en Stream Fighters?

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el enfrentamiento femenino entre Andrea Valdiri y La Divaza, marcado por una fuerte rivalidad en redes sociales durante las semanas previas. Tras dominar el ritmo del combate y conectar los golpes más claros, Andrea Valdiri se llevó la victoria por decisión unánime, consolidando su favoritismo ante la ovación del público capitalino.

Por su parte, el cierre de Stream Fighters 5 rompió todos los esquemas tradicionales del boxeo de exhibición. En lugar de ponerse los guantes, Westcol y el cantante urbano Blessd protagonizaron un inédito duelo tecnológico controlando robots humanoides sobre la lona. En esta exhibición estelar, el robot de Blessd derrotó al de Westcol, cerrando con broche de oro la franquicia de peleas.

Otro de los grandes protagonistas de la jornada fue JH de la Cruz, quien ratificó su dominio en el torneo al sumar su quinta victoria consecutiva. El creador de contenido obtuvo el triunfo oficial tras el abandono previo de Herrera, cuyo equipo decidió no continuar antes de subir al ring, lo que dio paso además a una exhibición frente a Piquiña para cumplirle a los aficionados.

En el choque de exparticipantes de reality shows, Emiro Navarro derrotó a Valentino Lázaro en un duelo individual muy disputado que recibió el aval médico a última hora. Asimismo, en los combates por parejas y múltiples, Yaya Muñoz se coronó ganadora en el cuadrangular femenino que involucró a Alexa Torrex, Karola Alcendra y Beba, mientras que la dupla de Willito y Lonche superó a Chanty e Incógnito.

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  • Westcol vs. Blessd (exhibición de robots): Ganador el robot de Blessd.
  • Andrea Valdiri vs. La Divaza: Ganadora Andrea Valdiri por decisión unánime.
  • Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro: Ganador Emiro Navarro.
  • Herrera vs. JH de la Cruz: Ganador JH de la Cruz por abandono de su rival.
  • Sebastucho vs. Leandro: Ganador Leandro por nocaut técnico (TKO) en el tercer asalto.
  • Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya: Ganadora Yaya Muñoz en el cuadrangular.
  • Samantha Correa vs. Cami Pulgarín: Ganadora Samantha Correa.
  • El Agropecuario vs. Daren: Ganador Daren por nocaut técnico (TKO).
  • Willito y Lonche vs. Chanty e Incógnito: Ganadores Willito y Lonche.
  • Reydelacity vs. Wegotkicks: Ganador Reydelacity por decisión unánime.
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