Tendencias de calzado femenino 2026: Zapatos cómodos en Colombia

En 2026, las mujeres colombianas han transformado por completo las tendencias de calzado, priorizando la versatilidad sin sacrificar el estilo. Descubra cómo los tenis urbanos y zapatos funcionales desplazaron la formalidad tradicional, marcando un hito en la moda nacional actual.

De la formalidad al confort: el cambio en el calzado femenino

Durante los últimos años, el consumo de moda en el país ha experimentado una transformación profunda. Las colombianas han redefinido lo que significa "vestirse bien", ajustando sus prioridades hacia categorías asociadas a la comodidad y versatilidad. Los estilos tradicionalmente formales, rígidos y cansados han cedido su lugar en el armario.

La moda, como reflejo de los cambios sociales de cada época, muestra un giro evidente: el confort ocupa ahora el centro en la decisión de compra. Alternativas como los sneakers (tenis), flats estructurados y tacones medios registran hoy la mayor demanda dentro del portafolio femenino en la industria nacional del calzado.

Tenis para mujer: los reyes indiscutibles del street style en 2026

Las cifras respaldan esta revolución urbana. Actualmente, las mujeres representan el 39% de los compradores de grandes marcas tradicionales en el país. El reflejo más claro de esta macrotendencia se evidencia en las ventas de la categoría de tenis deportivos y urbanos.

Según datos recientes de Bata, compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado nacional, se venden en promedio 160.000 pares de sneakers al mes solo en el segmento femenino.

Esta categoría, que fusiona líneas de performance (rendimiento) y style (moda), registra un crecimiento sostenido frente al año anterior. Esto consolida al calzado deportivo como el eje central del vestuario cotidiano, ideal tanto para la oficina como para los fines de semana.

Moda versátil y accesible: la respuesta a las rutinas actuales

Las jornadas extensas exigen soluciones prácticas. Al respecto, Carolina Tejada, Gerente de Marketing de Bata Colombia, explica el fenómeno:

Hoy, el calzado femenino no solo responde a una tendencia estética, sino también a una exigencia de funcionalidad. Las mujeres en Colombia han transitado hacia un estilo versátil que les permite navegar jornadas diversas sin que su vestuario suponga un obstáculo

En respuesta a este comportamiento, la industria avanza en un proceso de modernización durante este 2026. Las colecciones ahora se enfocan en diseños contemporáneos que incorporan tecnología de confort y alta durabilidad, manteniendo la premisa de la accesibilidad económica.

¿Qué están buscando las colombianas este año?

Sneakers estilizados: Perfectos para combinar con trajes de sastre o vestidos.

Perfectos para combinar con trajes de sastre o vestidos. Flats estructurados: Elegancia sin altura excesiva.

Elegancia sin altura excesiva. Tacones medios con soporte: Ideales para eventos formales sin sacrificar el bienestar del pie.

El poder femenino detrás de las nuevas colecciones

Esta evolución en el diseño no solo responde a estudios de mercado, sino también a la transformación interna de las propias marcas. Para crear zapatos que realmente entiendan a la mujer moderna, se requiere una mirada femenina desde la concepción del producto.

En Colombia, el 65% del equipo de Bata está conformado por mujeres, muchas de ellas liderando áreas estratégicas del negocio. Esta participación directa garantiza una comprensión real de las necesidades de las consumidoras.

Este año decidimos dar un paso más allá en diseño y propuesta estética. Queremos que las mujeres encuentren opciones actuales, versátiles y con personalidad, pero que sigan siendo coherentes con su presupuesto y con su vida real. Creemos que el estilo debe estar al alcance, no ser un privilegio

Concluye Tejada.

La comodidad ya no es una moda pasajera; es la nueva definición del empoderamiento femenino paso a paso.