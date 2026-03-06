¡Habrá un FUERTE CASTIGO en La Casa de los Famosos Colombia 2026! El 'jefe' ya lo decidió

Este viernes 6 de marzo, en horas de la tarde, se llevó a cabo una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo' en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

En esta ocasión, las habitaciones estuvieron equilibradas debido a que 'Campanita', que es el nuevo líder de la semana, tomó la decisión de que Juan Carlos Arango ahora pertenezca a 'Calma'.

Para el reto de este viernes, la instrucción fue que de a dos participantes debían ponerse de espaldas, amarrarse las manos, desplazarse hasta un bote para recolectar unas fichas y armar una figura.

Además, el 'jefe' también fue claro al decir que todos los integrantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 tenían que participar.

¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Cuál será el castigo para la habitación que perdió?

Este será el fuerte castigo que habrá en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que se llevaron a cabo todas las rondas, 'Calma' fue el equipo que se quedó con la victoria.

"Equipo 'Calma', felicitaciones. Ustedes son los ganadores del beneficio", expresó el 'jefe'.

Sin embargo, los integrantes de esa habitación aún no han recibido la buena noticia de que obtendrán un objeto familiar.

"Equipo 'Tormenta', ustedes me han decepcionado y esta noche conocerán el castigo", también manifestó el 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Por lo tanto, en los banners se indicó que esa habitación estará cerrada durante 24 horas.

¿Cuándo será la próxima eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Esta semana, por decisión del 'jefe', será de doble eliminación.

El miércoles, tras ser la participante menos votada, Lady Noriega tuvo que abandonar para siempre la 'casa más famosa del país'.

Además, el próximo domingo 8 de marzo, volverán a ingresar a la sala de eliminación los famosos que queden en la placa.