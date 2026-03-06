CANAL RCN
Conmovedor: sale a la luz video INÉDITO de Yeison Jiménez cantando junto a sus hijas

Sus hijas tuvieron la oportunidad de acompañar a Yeison Jiménez a interpretar uno de sus grandes éxitos.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

marzo 06 de 2026
04:55 p. m.
La partida de Yeison Jiménez y de los integrantes de su equipo aún se sigue sintiendo entre sus familiares, fanáticos y amigos.

El 10 de enero de 2026, el artista tenía programado un concierto en Marinilla, Antioquia, y llegó al Aeropuerto de Paipa a las 3:50 de la tarde para volar hasta Medellín.

Sin embargo, a los tres minutos de que la avioneta despegó, perdió altura, cayó en picada y se estrelló en la vereda Romita, en Boyacá.

Tras lo sucedido, Yeison Jiménez ha sido homenajeado en varios conciertos y, además, sus seguidores han recordado que para él lo más importante era su familia.

Es así como en su cuenta oficial de Instagram se han compartido algunos momentos felices que el 'aventurero' vivió junto a sus seres más queridos y, de igual manera, sus seguidores también han hecho tendencia otras grabaciones.

Entre ellas se encuentra una en la que Yeison Jiménez cantó junto a sus hijas en una tarima.

Este fue el video que salió a la luz y en el que se ve a Yeison Jiménez cantando junto a sus hijas

Yeison Jiménez, a lo largo de su carrera, se caracterizó por mostrar a su familia con mucho orgullo y dejar claro que ellos eran el pilar más fundamental de su vida.

En consecuencia, durante un concierto, Camila y Thaliana, sus hijas, se subieron a la tarima en la que él se encontraba y lo acompañaron a cantar 'Aventurero', uno de sus grandes éxitos.

Camila, que es la mayor, intervino primero y, posteriormente, al ritmo de un baile, Thaliana continuó con la interpretación del tema musical.

Además, con mucha felicidad en su rostro, Yeison Jiménez afirmó lo siguiente:

Un aplauso para mis hijas.

Yeison Jiménez y los integrantes de su equipo tendrán un nuevo homenaje

En las últimas horas, a través de las redes sociales de Lina y Heidy, las hermanas de Yeison Jiménez, se ha conocido que se realizará una nueva misa en honor a su memoria y las de Óscar, Waisman, Jefferson, Juan Manuel y Fernando.

Esta ceremonia eucarística fue organizada por sus fanáticos y los detalles son estos:

"En memoria de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, el Fans Club Bogotá Oficial invita a una misa por su eterno descanso. Esta será el domingo 15 de marzo, a las 10:30 de la mañana, en la Parroquia Jesús Amor Misericordioso. Todos son bienvenidos a acompañar en este momento de oración y recuerdo", se planteó.

