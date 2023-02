¿Va a aplicar a una beca? Estos son algunos tips que le podrán ayudar a lograrlo

Aplicar a una beca y ganarla es quizá uno de los sueños que tienen millones de colombianos, porque esta se convierte en la oportunidad para darle continuidad a los estudios.

Es importante resaltar que si bien acceder a becas es un proceso largo y complejo, es una buena opción si no cuenta con los recursos económicos, y prepararse profesionalmente es su intención.

Pero además de esto, también es válido mencionar que son muchas las becas académicas que no han sido ocupadas. En primer lugar porque no hay postulaciones suficientes y, por otro, los aspirantes no cuentan con los requisitos a las convocatorias que aplican. Por esta razón, es importante prepararse y conocer detalladamente sobre estos procesos, que si bien requieren tiempo, esfuerzo y planeación son la puerta de entrada para perseguir sus sueños.

Son varios los aspectos que debe tener en cuenta al momento de aplicar a una beca:

Es cuestión de tiempo: revise siempre. Las convocatorias a algunas becas están por un tiempo limitado, como por ejemplo las de Colfuturo. Si usted está interesado en acceder a una de ellas, verifique los plazos. Conozca cuáles son los términos y condiciones: todas las convocatorias tienen procesos de selección distintos. Entonces, además de verificar los tiempos en los que puede aplicar a ellas, es fundamental que revise los procesos de selección de cada una de las universidades, debido a que algunas suelen ser más estrictas con los posgrados. Estas becas exigen requisitos de nivel académico, y en el caso específico de los posgrados, de tener experiencia laboral así como un proyecto de tesis. Entonces, detalle esto bien porque sino, no obtendrá ninguna respuesta satisfactoria. Tipos de becas: es importante tener en cuenta que hay becas que son otorgadas por las universidades y, otras, por organismos dedicados a la internacionalización de la educación. Tenga en cuenta que algunas suelen dar descuentos en matrículas, mientras que otras solo con apoyos de sostenimiento. Asimismo, hay algunas becas que cubren un porcentaje de la matrícula incluyendo tiquetes aéreos. Es necesario que conozca bien los términos de cada una de estas para que se evite contratiempos.

Le puede interesar: Premio Nobel revela secreto para aprender más rápido con su técnica de estudio

4. Requisito de idioma: para muchos destinos el idioma inglés es importante. Algunas instituciones de países europeos como Suiza y Alemania solo aceptan a estudiantes que dominen una segunda lengua. Entonces, recuerde que no es solo dominar esta, sino que su nivel esté acreditado por medio de una prueba con estándares internacionales como el Toefl o el Lelts (para el caso de personas que estudien en Reino Unido).

5. Visados y costos de vida: si su objetivo es ir a Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Suiza o Alemania debería consultar si requiere algún tipo de visa de estudios. Esto debido a que para estar por más de tres meses en cierto territorio, los países piden un visado especial con requisitos específicos.

6. Si ya tiene pensado a dónde irá, es importante que indague sobre cuánto cuentan las residencias universitarias en dicho lugar, ¿cuál es el valor de la moneda, hay gastos adicionales como derechos de grados, etc?. Además, hay algunas universidades que tienen requisitos estrictos, entre estos, que para que la beca se haga efectiva usted deba graduarse del programa o volver a Colombia a aplicar lo que aprendió en el proceso académico.

7. Carta de motivación: cada una de las becas son diferentes. Entre los criterios de preselección se pretende casi siempre dar un mayor porcentaje algunos factores, como por ejemplo el promedio académico, nivel de vulnerabilidad, experiencia laboral y académica. Todo esto será importante que usted lo especifique en la carta de motivación, que es donde expondrá las razones por las que considera que debe ser beneficiario de la beca. Es fundamental que hable con sinceridad y que el texto se conecte con los planes futuros en lo académico y profesional.