Esta es la razón por la que aplazaron la audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE. UU.

Al cumplirse un mes exacto de la captura y traslado de Nicolás Maduro desde Caracas hacia Estados Unidos, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó posponer la audiencia del proceso penal que enfrenta el número uno del régimen venezolano junto a su esposa, Cilia Flores.

La petición busca reprogramar la sesión judicial del 17 al 26 de marzo para permitir la conclusión de procedimientos previos al juicio.

El órgano fiscal presentó ante el juez encargado del caso la solicitud de aplazamiento, argumentando la necesidad de resolver varias cuestiones logísticas pendientes antes de la audiencia programada originalmente.

Esta decisión forma parte del proceso legal que enfrenta Maduro desde su detención el 3 de diciembre de 2024 en territorio venezolano y su posterior traslado a suelo estadounidense.

¿Por qué aplazaron la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores?

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, uno de los motivos principales para solicitar la prórroga es la necesidad de concluir el intercambio de pruebas con los abogados defensores de Maduro y Flores.

Este procedimiento resulta fundamental para garantizar el debido proceso y permitir que ambas partes accedan a la documentación relevante del caso.

Los fiscales explicaron que buscan entregar toda la documentación relevante del caso a la defensa, un paso esencial en cualquier proceso judicial que involucra acusaciones de esta magnitud.

Esta entrega de información permitirá a los abogados revisar exhaustivamente todos los elementos probatorios antes de determinar los recursos legales que presentarán ante el tribunal.

La estrategia de la Fiscalía apunta a garantizar que la defensa cuente con tiempo suficiente para analizar la información antes de decidir sobre las acciones legales a seguir.

Este aplazamiento de nueve días, aunque relativamente breve, podría resultar crucial para el desarrollo del proceso judicial.

¿Para cuándo quedó la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores?

El caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores se desarrolla en el Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción federal con amplia experiencia en casos de alto perfil y complejidad internacional.

La audiencia fue reprogramada para el 26 de marzo. Se trata de una diligencia judicial que representa un momento clave en el proceso que ha captado la atención internacional desde la captura del venezolano hace un mes.