¡Snoop Dogg está de luto! Confirmaron dolorosa pérdida en su familia

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras confirmarse una noticia devastadora para el rapero estadounidense Snoop Dogg. Su nieta, Codi, de tan solo 10 meses de nacida, falleció dejando un vacío profundo en su núcleo familiar.

La trágica información fue revelada por Cori Broadus, hija del artista, quien a través de sus plataformas digitales compartió el desgarrador desenlace de una lucha que mantuvo en vilo a sus allegados durante meses.

El deceso ocurrió en horas de la tarde el domingo 1 de febrero, apenas pocos días después de que la pequeña fuera dada de alta de un centro hospitalario.

Según los informes, la menor había permanecido gran parte de su corta vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a complicaciones derivadas de su nacimiento prematuro. La comunidad internacional y los seguidores del icónico músico han volcado sus redes sociales en mensajes de condolencias y solidaridad ante la irreparable pérdida.

¿De qué murió la nieta de Snoop Doog?

La historia clínica de la pequeña Codi estuvo marcada por la adversidad desde el inicio. Cori Broadus, de 26 años, enfrentó un embarazo de alto riesgo que culminó en una cesárea de emergencia a los seis meses de gestación.

El detonante fue el síndrome HELLP, una complicación obstétrica extremadamente grave que afecta el hígado y la coagulación sanguínea de la madre, poniendo en riesgo la vida de ambos.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico y de haber superado meses críticos en el hospital, el organismo de la bebé no logró sobreponerse a las secuelas de su prematurez extrema.

Aunque la familia no ha emitido un comunicado técnico sobre la causa exacta del fallecimiento en este momento, el antecedente de su delicado estado de salud sugiere un fallo sistémico tras la vulnerabilidad de sus primeros meses.

El desgarrador mensaje de la nieta de Snoop Doog tras la partida de su hija

La hija de Snoop Dogg utilizó su cuenta oficial de Instagram para desahogar el dolor que embarga a la familia Broadus. En una serie de publicaciones que han conmovido a millones, Cori expresó la incredulidad y la agonía que supone despedir a un hijo. "Se suponía que me enterrarías a mí... No que yo te enterraría a ti, Codi", escribió la joven, reflejando la ruptura del ciclo natural de la vida.

En sus historias, Broadus manifestó sentirse en medio de una "pesadilla" de la que espera despertar. La joven madre, que también ha batallado públicamente con problemas de salud como el lupus, mostró fotografías de la pequeña Codi, recordándola como una guerrera.