Este es el audio que dejó Pipe Tuluá a sus secuaces antes de ser extraditado

Se conoció un audio que Pipe Tuluá envió a su equipo de abogados y a sus secuaces desde la estación de Mártires antes de ser llevado a Estados Unidos.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
07:41 a. m.
Este martes 3 de febrero se llevó a cabo la extradición de Andrés Felipe Marín silva, alias Pipe Tuluá, jefe de la banda La Inmaculada, organización vinculada a homicidios, tentativas de asesinato, extorsiones y control del microtráfico en el centro del Valle del Cauca.

Marín Silva será presentado en estados unidos ante una jueza federal del distrito este de Texas, donde deberá responder por conspiración y tráfico internacional de cocaína.

Antes de ser extraditado, desde la estación de Mártires, 'Pipe Tuluá' envió un mensaje a la estructura La Inmaculada. Les pidió no atentar contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del Gobierno de Colombia (Inpec).

"Hago este audio para pedirles el favor (...) le voy a pedir a todos mis hermanos, a todos mis guerreros que me han acompañado en estas batallas desde las cárceles donde me han tenido que por favor no vayan a tomar retaliaciones contra el Inpec".

Agregó que hay que cambiar la mentalidad y no afectar al pueblo y al comercio. "El pueblo no tiene la culpa, por favor, cambiemos ya la mentalidad, no molestemos más al comercio de nuestro pueblo, antes cuidémoslo. Entonces, la orden para todos, por favor, es que respetemos el pueblo y que no hay ya retaliaciones el día que me saquen de acá".

También aseguró que su extradición obedece a un montaje del gobierno del presidente Gustavo Petro para presentar resultados a Estados Unidos. Habló de "una falsa extradición".

