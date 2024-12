En video: este es el lugar que eligió Radamel Falcao para pasar Navidad junto a su familia

Radamel Falcao terminó la temporada con Millonarios y salió de Colombia porque estaba próximo a cumplírsele el plazo para el impuesto al patrimonio. En consecuencia, el histórico 'tigre' se encuentra disfrutando de sus vacaciones en territorio estadounidense.

Y, aunque durante los primeros días estuvo presente junto a su familia en destinos turísticos en los que el sol y la playa eran los protagonistas, tomó la decisión de pasar la Navidad en un lugar con otras características. ¿Cuál fue?

El hermoso lugar en el que Radamel Falcao y su familia celebrarán Navidad

En la mañana del 24 de diciembre, Radamel Falcao García grabó una historia y le mostró a todos sus seguidores el increíble lugar de Estados Unidos que eligieron junto Lorelei Tarón y sus hijos para pasar Navidad.

El 'tigre' se encontraba en una habitación, prendió la luz y fue abriendo las cortinas poco a poco. De esa manera, cuando la ventana quedó completamente descubierta, reveló que se encuentra en una Nueva York que está llena de nieve.

Además, a los pocos minutos, 'Rada' grabó otro video en el que mostró que toda su familia iba a reunirse a desayunar con la inigualable vista de la nieve y los gigantes edificios neoyorkinos.

Cada una de sus historias estuvo acompañada con dos canciones de Navidad. La primera fue Mom Returns and Finale de John Williams y la segunda fue It's the Most Wonderful of the Year de Andy Williams.

Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao, también mostró cómo es la Navidad en Nueva York

A través de un reel publicado en su cuenta de Instagram, Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao, se mostró feliz de estar pasando la Navidad en Nueva York.

Y es que dejó ver que algunos de sus planes favoritos ha sido ir a ver cómo han iluminado algunos de los árboles más gigantes, patinar sobre hielo, observar la nieve junto a su familia y apreciar las ocurrencias de cada uno de sus hijos.