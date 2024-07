VIDEO | Jhonny Rivera y Pipe Bueno sorprendieron a los usuarios de Transmilenio

Durante las últimas horas, Jhonny Rivera y Pipe Bueno se han convertido en tendencia a nivel nacional, teniendo en cuenta la sorpresa que tuvieron los cantantes con los usuarios de Transmilenio, quienes pudieron disfrutar la presencia de los cantautores en una de las rutas más importantes del transporte en la capital de la República.

Todo parece indicar que los hechos se presentaron luego de que los cantantes estuvieran en los Premios Heat 2024, los cuales se celebraron el pasado 11 de julio en el hotel Hard Rock en Punta Cana, República Dominicana, en donde también estuvieron intérpretes de grandes calibres como Manuel Medrano, Tito el Bambino, entre otros.

Video de Pipe Bueno y Jhonny Rivera cantando en Transmilenio

Luego de estar en los premios, los cantantes aterrizaron en la capital de la República para continuar sus labores. Sin embargo, antes de seguir sus respectivas agendas, tuvieron un gesto que ha generado asombro entre todos los seguidores, puesto que los intérpretes compartieron con sus aficionados en un Transmilenio.

El video se dio a conocer por medio de la cuenta de TikTok de Jhonny Rivera. Allí, el pereirano aprovechó la oportunidad para cantar el 'Intenso' junto a Pipe Bueno, lo que generó más curiosidad es que al parecer los intérpretes pasaron desapercibidos en la ruta de Transmilenio y tuvieron un viaje sin mucho contratiempo.

En las imágenes se puede ver que los cantantes pusieron la pista original de la canción de Jhonny Rivera ‘El intenso’, por lo que los interpretes solo tuvieron que gesticular la letra de la canción mientras iban en la ruta de Transmilenio, que al parecer transitaba por la Avenida Caracas de la capital de la República.

En la actualidad, el producto audiovisual ya cuenta con más de un millón de reproducciones y ha generado todo tipo de reacciones entre todos los seguidores de los cantantes de música popular, afirmando que es un acto de humildad de los intérpretes, quienes decidieron compartir con todos sus aficionados.

Reacciones de los cibernautas tras lo sucedido con Pipe Bueno y Jhonny Rivera

“Dios si no es para mí muéstrame a Jonny rivera y a Pipe bueno cantando en el Transmilenio”, “Pipe bueno y Jhonny Rivera lo máximo yo hubiera pagado el pasaje”, “Dejo De Ir Un Día En Transmilenio Para Evitar La Apretura. Los Que Se Suben El Día Que No Voy”, “siempre Me voy en Transmilenio para el trabajo, el día que descanso ellos se suben al Trasmi”, fueron las palabras de los seguidores en el video de Jhonny Rivera.