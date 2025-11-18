¡Increíble! perro se lanza desde un tercer piso para jugar y no sufre ninguna lesión

A través de redes sociales se ha viralizado el caso de un canino que dejó sorprendidos a miles de usuarios por la inesperada escena que protagonizó.

Así fue el sorprendente salto del perro

El hecho ocurrió en Jiangsu, China, donde un vecino logró captar el momento exacto en que un perro de pelaje oscuro apareció en el marco de una ventana del tercer piso y, sin pensarlo dos veces, se lanzó al vacío.

Aunque las causas no son del todo claras, varios internautas señalan que el animal habría intentado unirse al juego de otros perros que ladraban y corrían en la calle, lo que habría llamado su atención.

La escena generó sorpresa e incredulidad entre quienes presenciaron el momento, pues el impacto de la caída parecía inevitablemente grave.

RELACIONADO Chats revelan órdenes para presuntas eutanasias indiscriminadas a perros en Bucaramanga

¿Qué pasó con el estado de salud del perro?

Para sorpresa de todos, el canino no solo sobrevivió al salto, sino que cayó en buenas condiciones y rápidamente se dirigió, con evidente entusiasmo, hacia los otros perros que lo habían motivado a lanzarse.

Según reportes de vecinos, no presentó lesiones visibles y continuó moviéndose con normalidad.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en internet no se hicieron esperar. Usuarios expresaron su asombro por la temeraria acción del animal y por el hecho de que saliera ileso. Algunos incluso quedaron en shock al comprobar que el perro no sufrió ningún tipo de afectación.

"Ni los gatos se atreverían a saltar", "¿y este perro cree que es un gato volador?" y "increíble lo que acaba de hacer", fueron algunos de los comentarios más destacados que dejaron los internautas al ver el video.