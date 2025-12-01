CANAL RCN
Chats revelan órdenes para presuntas eutanasias indiscriminadas a perros en Bucaramanga

Ante la gravedad de los hechos, autoridades y animalistas solicitaron sanciones a los veterinarios implicados.

noviembre 12 de 2025
06:51 p. m.
Bucaramanga enfrenta una ola de indignación tras conocerse denuncias sobre presuntas eutanasias indiscriminadas en una unidad de protección animal. Según las investigaciones preliminares, en lo corrido del año se han registrado 62 procedimientos de eutanasia, de los cuales al menos dos están bajo observación de las autoridades por posibles irregularidades.

Los casos que han generado mayor preocupación son los de dos caninos, Tas y Hermes, quienes fueron atendidos en el centro tras ser abandonados y, al parecer, se contagiaron de moquillo.

Concejal denuncia falta de protocolos médicos en eutanasias realizadas vía mensajes internos

Lo que ha encendido las alarmas es el contenido de unos chats internos en los que se ordenaba quitarles la vida con expresiones denigrantes como “alócate”, “haz tu magia” y “démosle de baja”, sin que mediara una evaluación médica formal.

“Y cuando debían decidir sobre la vida de los animales que se supone deberían hacerlo en una junta médica responsable exponiendo las razones de su estado de salud para llegar a una eventual determinación, pues lo que hicieron fue a través de unos chats (…) con términos denigrantes”, denunció el concejal de Bucaramanga, Camilo Machado, en entrevista con Noticias RCN.

Piden sanciones y suspensión de contratos

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades locales han solicitado a Convescol, entidad encargada de la operación del centro, que imponga sanciones a los veterinarios implicados.

También se pidió a la Alcaldía de Bucaramanga suspender los contratos de los profesionales señalados mientras avanza la investigación.

Durante una jornada de inspección y vigilancia realizada por las autoridades, se identificaron además presuntas anomalías en las condiciones de salubridad del centro, incluyendo escasez de alimento y agua en los espacios destinados a los caninos.

