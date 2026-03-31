Karola tomó decisión con participante y lo dejó en riesgo de eliminación en la Casa de los Famosos

La competencia en La Casa de los Famosos Colombia ha alcanzado su punto más álgido esta semana tras la victoria de Karola en la prueba de liderazgo.

La creadora de contenido, conocida por su carácter frontal y su capacidad estratégica, logró imponerse frente a sus compañeros en un desafío que exigía máxima concentración y destreza física, asegurándose no solo la comodidad de la habitación del líder, sino también la inmunidad y el temido poder de nominación directa.

Desde el inicio de su mandato, Karola dejó claro que su paso por la suite no sería una simple estancia de descanso. La atmósfera dentro de la casa se tornó densa mientras los demás participantes intentaban descifrar cuáles serían sus próximos movimientos.

Sin embargo, la verdadera sacudida llegó cuando el teléfono de la casa sonó, otorgándole a la líder un beneficio adicional que terminó de desequilibrar la balanza a su favor.

Karola tomó decisión con participante en la Casa de los Famosos

Haciendo uso de su autoridad y del nuevo beneficio adquirido, Karola decidió mover sus fichas de manera contundente. Para sorpresa de muchos, el nombre elegido para ocupar la placa de nominados fue el de Marilyn Patiño.

La decisión no fue tomada a la ligera; Karola utilizó el "candado", una herramienta del juego que impide que el nominado sea salvado por el líder o participe en la prueba de salvación, enviándolo directamente al juicio del público.

Mientras algunos consideran que es una jugada brillante para eliminar a una competidora fuerte, otros ven en el gesto un exceso de confianza que podría pasarle factura a la líder en futuras convivencias.

Con el candado puesto, el destino de Marilyn Patiño queda ahora exclusivamente en manos de los televidentes, quienes decidirán si su historia en la casa llega a su fin o si regresa con sed de revancha.