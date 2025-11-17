CANAL RCN
Colombia Video

Hombre asesinó a golpes al perro de su casa por subirse a una cama: ¿qué pasó después?

El hecho ocurrió en una finca de la vereda El Vergel, en Rionegro, Antioquia.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
07:02 p. m.
Un nuevo episodio de violencia contra animales ocurrió en zona rural de Rionegro, en Antioquia.

Durante la noche del sábado 15 de noviembre, las autoridades fueron alertadas sobre un ataque que terminó con la muerte de un perro dentro de una vivienda.

El presunto responsable, según la denuncia, sería el propio dueño del animal, quien escapó después del hecho. Sin embargo, regresó horas más tarde sin prever que la Policía ya se encontraba en el sitio.

Hombre asesinó a golpes al perro de su casa por subirse a una cama en Rionegro

La agresión ocurrió en una finca de la vereda El Vergel, en jurisdicción de Rionegro, Antioquia.

Según la información conocida, el hombre habría reaccionado violentamente contra el perro de la casa luego de molestarse porque el animal se subió a una cama.

En medio de esa situación, le habría causado múltiples golpes que terminaron quitándole la vida. Tras la muerte del canino, el hombre salió de la finca.

¿Quién denunció el asesinato de un perro en Rionegro?

La esposa del señalado fue quien tomó la decisión de alertar a las autoridades.

Su aviso permitió que uniformados se desplazaran hasta la vivienda y verificaran lo ocurrido. Al llegar, la Policía inició los procedimientos básicos relacionados con el caso y revisó el estado del animal.

Sobre estas acciones, la secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, Carolina Tejada, explicó:

Se desplazan hacia el lugar de los hechos y allí se es adelantado el proceso de necropsia del canino. Y se instruye a la ciudadana para que presente la denuncia respectiva.

Mientras los funcionarios permanecían en la finca, y sin que el hombre supiera que ya había presencia policial, el presunto agresor regresó al lugar. Los uniformados lo interceptaron de inmediato y lo trasladaron a un centro de protección mientras avanzan los trámites judiciales.

¿Qué sigue en el caso?

Acerca de los pasos que siguen, la secretaria de Seguridad señaló:

Estamos a la espera de que nuestras autoridades adelanten actos urgentes y se siga con el proceso de judicialización.

Finalmente, las autoridades recordaron que, en lo que va del año en Antioquia, se han concretado 10 capturas por maltrato animal.

