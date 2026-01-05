Hombres armados asesinaron brutalmente a una mujer con su hija en una finca de Amalfi

Una mujer y su hija fueron asesinadas por hombres armados en una finca ubicada en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, Antioquia.

Las víctimas fueron identificadas como Melfi de Jesús Hincapié, de 50 años; y la joven María Karina Cortés, de 25 años.

¿Quiénes son las víctimas?

El doble homicidio ocurrió en una propiedad rural ubicada en el sector conocido como La Sirena, a cinco horas del casco urbano de Amalfi. Según las primeras investigaciones, Hincapié se encontraba en la finca desde la semana pasada, lugar al que posteriormente llegó su hija.

Los hombres armados ingresaron a la propiedad y ejecutaron a ambas mujeres sin mediar palabra. Cabe mencionar que esta vereda es epicentro de una disputa territorial entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, los dos principales grupos armados ilegales que operan en la región.

Las autoridades todavía no han establecido cuál de estas estructuras sería responsable del crimen.

Disputa de las disidencias y el Clan del Golfo

Este municipio ha sido escenario de violencia recurrente. Se recuerda, por ejemplo, que, en agosto de 2025, las disidencias derribaron un helicóptero y asesinaron a 13 policías.

Por su parte, la Alcaldía de Amalfi emitió un comunicado solicitando rapidez en las investigaciones: “Informamos a la comunidad que la situación está siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Pedimos celeridad en el proceso para que este caso no quede en la impunidad”.

Los cuerpos de las dos mujeres permanecen en la morgue del municipio a la espera de los procedimientos forenses correspondientes. Mientras tanto, la comunidad se encuentra atemorizada por lo ocurrido. Según reportes locales, al parecer el grupo armado responsable amenazó a los habitantes de la zona y les quitó los teléfonos celulares para evitar que divulgaran información.

Un dato importante es que, desde 2022, la Defensoría del Pueblo le ha hecho seguimiento a la presencia de los grupos. Muestra de ello es la alerta 023 de ese año, con la que se advirtió el peligro que generaban, no solo las disidencias y el Clan del Golfo, sino otras bandas que se dedican al narcotráfico y contrabando.