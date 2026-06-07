Westcol reveló su intención de regalar becas deportivas en el país con su propio dinero

Westcol ha generado una nueva ola de reacciones tras afirmar, en horas recientes, su interés por obsequiar becas deportivas a las jóvenes promesas del país.

Por supuesto, sus declaraciones ya han generado amplias reacciones en donde se exaltó la labor que ya ha realizado previamente al incentivar el boxeo en el país.

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Westcol habló sobre becas deportivas

Las declaraciones las hizo durante uno de sus más recientes lives en Kick en donde habló abiertamente sobre su interés por generar oportunidades deportivas a jóvenes comprometidos con el deporte.

Pese a que no reveló mayor información sobre un posible proyecto ya consolidado, cientos de internautas ya han manifestado su interés por obtener nuevos datos sobre dicha oportunidad.

“Yo tengo ahorita un proyecto, que se lo quiero comentar, de becas donde yo quiero becar deportivamente a mucha gente con mi plata, con mi dinero. No puedo a muchos, obviamente, pero quiero enfocarme en el deporte porque siento que es algo que realmente si yo lo hago lo voy a potenciar”, aseguró.

Así mismo, exaltó el apoyo que ha brindado en algunos deportes como el boxeo tras ser pionero en crear el primer torneo de boxeo de famosos llamado ‘Stream Fighters’.

“No es por nada, pero nosotros hicimos un aporte muy grande al boxeo y a todo lo que ha pasado con el boxeo aquí en Colombia con ‘Stream Fighters’. Sea como sea es un aporte muy grande. Pero ahorita quiero hacer un proyecto y me gustaría tener mucha ayuda del gobierno. Yo no voy a exigir dinero, voy a pedir ayudas”, finalizó el antioqueño.

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Westcol sorprende junto a J Balvin y Ovy On The Drums

Por otro lado, el empresario ha sorprendido con su más reciente producción musical en compañía del cantante J Balvin, quien lanzó su canción ‘Godzila’ junto a la W Sound.

Por supuesto, la canción ya ha logrado amplios números en distintas plataformas musicales, pues el auténtico sample de la canción ‘I Like to Move It’ se ha convertido en todo un éxito entre los públicos de todas las edades.