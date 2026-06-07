VIDEO del momento exacto de la captura del hijo de Diomedes Díaz por delitos del ‘gota a gota’

En las últimas horas se conocieron las imágenes inéditas del operativo del Gaula que permitió con la captura de Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz.

Las diligencias judiciales llevadas a cabo hace dos semanas en los municipios de Soledad, Puerto Colombia y Barranquilla, involucraron a seis personas señaladas de participar en delitos de secuestro y tortura, entre ellos el hijo del icónico artista.

Se trataría de una banda de ‘gota a gota’ que operaría en varias regiones del Atlántico y que habría cometido hechos de tortura y secuestro propios de esta actividad delictiva.

¿El hijo de Diomedes Díaz era un ‘gota a gota’?

De acuerdo con la Policía, los capturados se dedicaban a la actividad del ‘cobra diario o gota a gota’, un sistema de préstamos informales con altas tasas de interés.

"Estas personas se les incautan dos armas de fuego y se les incautan siete celulares. Se dedicaban al cobra diario en esta jurisdicción", señaló el brigadier Andrés Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla.

Las acusaciones contra Luis Mariano Díaz y sus presuntos cómplices se relacionan con la retención y tortura de una persona que trabajaba para ellos en uno de estos negocios de prestadiario.

Las autoridades esperaron que transcurriera todo el proceso de legalización de capturas antes de divulgar las imágenes de los procedimientos policiales realizados el pasado 24 de junio.

Lo que le encontraron a la banda del hijo de Diomedes Díaz en allanamiento

Durante los allanamientos, además de las dos armas de fuego, se incautaron siete teléfonos celulares que serían utilizados en las operaciones de cobro y coordinación de las actividades ilícitas.

El pasado viernes se conoció que Luis Mariano Díaz y las otras personas capturadas llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Los implicados aceptaron su responsabilidad en los hechos y pagarían una condena de cinco años y 10 meses de prisión domiciliaria.

El hijo del legendario cantante enfrenta las consecuencias por su presunta participación en actividades relacionadas con el negocio del ‘gota a gota’, una práctica que llega a situaciones de violencia y extorsión cuando los deudores no pueden cumplir con los pagos acordados.