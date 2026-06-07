Estudio reveló que algunas personas desarrollan ansiedad al ver jugar a la Selección

La Selección Colombia causa un tsunami de emociones cada vez que llega a las canchas y no es para menos, pues el sueño de convertirse en el próximo campeón del mundo sigue siendo una ilusión que embarga el corazón de todos los ciudadanos.

Pese a que cada encuentro deportivo es una oportunidad para reunirse, compartir y celebrar, un estudio reciente de la Universidad Manuela Beltrán reveló que dichos encuentros han generado, en algunas personas, ansiedad y frustración.

¿Qué ocasiona la ansiedad al ver a la tricolor?

El pitazo inicial de cada partido de la Selección Colombia no solo da inicio a un duelo deportivo, sino a una montaña rusa de emociones que logra llevar a una persona a sentir miedo, frustración, emoción y rabia en un periodo inferior a los 99 minutos.

Así lo evidencia una encuesta realizada por la Universidad Manuela Beltrán, en la que el 50,3 % aseguró haber sentido ansiedad, estrés o una fuerte tensión durante partidos importantes de Colombia.

Además, tres de cada cuatro encuestados (75,5 %) afirmaron vivir estos encuentros con emociones moderadas, altas o muy intensas. Las cifras cobran aún más relevancia ahora que el Mundial entra en su fase de eliminación directa, donde cada partido puede significar la continuidad o la despedida.

Para Kelly Guzmán, investigadora del Programa de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán, este fenómeno tiene una explicación clara.

"El fútbol no se vive únicamente como un juego. Para muchas personas, especialmente cuando juega la Selección Colombia, se convierte en una experiencia emocional intensa. Allí entran en juego la identidad, el orgullo, las expectativas y, sobre todo, la forma en que cada persona maneja la frustración”, aseguró.

Cambios de actitud durante los partidos

El 27,4 % de los participantes admite haber reaccionado de forma exagerada al menos una vez durante un partido, ya sea gritando, insultando o golpeando objetos. Sin embargo, para la especialista, sentir emociones intensas no significa que exista un problema psicológico.

"La respuesta emocional, por sí sola, no se debe patologizar. Sentir nervios, ansiedad o euforia no es algo negativo. Lo que sí puede convertirse en un problema para la salud mental es la capacidad que tenemos para regular esas emociones”, agregó.

Finalmente, la experta advirtió la posibilidad de que las emociones se intensifiquen a medida de que la Selección avanza en la eliminación directa de la Copa del Mundo.

Por eso, dentro de las recomendaciones se ha exaltado la opción de gestionar las emociones para evitar que estas afecten las relaciones con los demás.

"Más que decirnos 'no me voy a estresar', lo importante es aceptar que vamos a sentir emociones y prepararnos para manejarlas de manera saludable. Si sabemos que solemos reaccionar con mucha intensidad, podemos respirar profundamente, tomar agua, bajar el volumen del ambiente o moderar el consumo de alcohol", finalizó.