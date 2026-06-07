Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 6 de julio

Cada jornada del Super Astro Sol reúne a miles de jugadores en Colombia que esperan acertar la combinación ganadora para llevarse uno de los premios que ofrece este popular juego de azar. Este lunes 6 de julio de 2026 no fue la excepción y, una vez finalizó el sorteo oficial, ya se conoció el número y el signo zodiacal que marcaron la jornada.

Si usted participó en esta edición, ya puede verificar su tiquete y comparar la combinación anunciada para saber si resultó ganador. Recuerde que el Super Astro Sol se juega de lunes a sábado y que el resultado oficial siempre está conformado por un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 6 de julio: número ganador

El sorteo del Super Astro Sol se realizó durante la tarde de este lunes 6 de julio, bajo la supervisión de las autoridades correspondientes.

La combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX

Signo zodiacal: XXXXX

Con este resultado concluye una nueva jornada del Super Astro Sol. Si su apuesta coincide con la combinación oficial, podrá consultar el proceso para reclamar el premio en los puntos autorizados y de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador del juego.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol consiste en elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, junto con uno de los doce signos del zodiaco. Dependiendo de los aciertos obtenidos, los jugadores pueden acceder a diferentes categorías de premios.

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El mayor premio se entrega a quienes aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal seleccionado. También existen reconocimientos para quienes coinciden con las últimas cifras y el signo correspondiente, según el plan de premios vigente.

Si participó en el sorteo de este lunes, revise cuidadosamente su comprobante y conserve el tiquete original en caso de resultar ganador. Además, recuerde consultar siempre los resultados a través de canales oficiales para evitar confusiones y verificar correctamente la combinación anunciada para cada jornada.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN