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Fundación colombiana viajó a Venezuela para rescatar a los gatos afectados por los terremotos

El grupo de rescatistas de la fundación 'Huellitas Callejeras Barranquilla' se encuentra en la zona de desastre para ayudar principalmente a los felinos huérfanos.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 06 de 2026
12:19 p. m.
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Más de 10 días han transcurrido desde que dos terremotos golpearon contundentemente a Venezuela, generando una mortandad nunca antes vista en la historia del país.

Por esto, distintos grupos de voluntarios han centrado todos sus esfuerzos en seguir rescatando vidas bajo los escombros.

Pero los rescates de las mascotas también se han convertido en uno de los mayores símbolos de esperanza y respeto por todas las formas de vida ya que distintas especies de animales han logrado ser extraídas de los escombros, incluso en las horas más recientes.

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Las víctimas silenciosas de la tragedia también están siendo prioridad para distintos grupos de rescatistas, quienes han hecho amplios llamados para ubicar a las mascotas de las cuales se perdió rastro durante el 24 de junio.

A estas misiones de rescate se sumó la fundación Huellitas Callejeras Barranquillas, quienes actualmente se encuentran en una de las zonas más afectadas con el propósito de rescatar principalmente a gatos.

Según la versión de varios rescatistas, aunque se han logrado encontrar a varios de los felinos, las labores para rescatarlos requieren de bastante rapidez y celeridad, pues al ser detectados tienen a huir o evitan ser rescatados ante el estado de shock en el que se encuentran.

“Estuvimos en una de las zonas más afectadas en Playa Grande y es impresionante la cantidad de gatos que quedaron sin hogar o abandonados. Duele mucho el corazón, ellos tenían un hambre feroz, están desprotegidos y todavía esperan que algún día sus dueños vuelvan por ellos”, aseguró la fundación.

Pero una de las mayores preocupaciones corresponde a las demoliciones que darán inicio próximamente en edificaciones en donde, al parecer, todavía hay señales de felinos presentes.

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Ante la premura por rescatar a la mayor cantidad de animales, la fundación también hizo un llamado a sus seguidores para lograr recolectar fondos y costear los gastos médicos de aquellos animales que encontraron heridos entre los escombros.

“Necesitamos hacer los exámenes médicos de ellos urgente. Iniciaremos la difusión para saber si son gatos con o sin familia por si los están buscando, pero como saben a muchos sus dueños fallecieron y quedaron a la deriva. Muchos de ellos necesitarán viajar a Colombia para ser adoptados”, aseguró la fundación.

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