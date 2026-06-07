La reacción de Luis Suárez a la ausencia de Jhon Córdoba en el Mundial

Luis Suárez lamentó la lesión de su compañero Jhon Córdoba, quien quedó fuera del Mundial 2026 tras salir lesionado frente a Ghana. El delantero aseguró que la ausencia de su compañero será una motivación extra para que Colombia busque avanzar ante Suiza.

¿Qué dijo Luis Suárez sobre la lesión de Jhon Córdoba?

La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 llegó acompañada de una noticia que golpeó al grupo: la lesión de Jhon Córdoba, quien tuvo que abandonar el partido frente a Ghana apenas a los cinco minutos de juego y no podrá continuar en el torneo.

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En la antesala del compromiso frente a Suiza, Luis Suárez, uno de los delanteros llamados a asumir un papel protagónico en el ataque cafetero, habló sobre el impacto que ha tenido la baja de su compañero dentro del plantel.

El atacante reconoció que la noticia afectó al grupo, no solo por la importancia futbolística de Córdoba, sino también por el esfuerzo que realizó para llegar en plenitud a la Copa del Mundo.

Todos estamos tristes, no solo nosotros sino toda Colombia por un compañero tan importante como lo es Jhon, que después de prepararse para esta cita, la cosa del destino, de Dios, decidió que todo terminara así, pero creo que es una motivación que debemos tomar en cuenta para darle una alegría el día de mañana ya que no puede estar con nosotros, expresó Suárez.

¿Cómo afrontará Colombia el partido contra Suiza?

Además de referirse a la ausencia de Córdoba, el delantero habló sobre el estado físico del plantel luego de los constantes desplazamientos entre ciudades durante el Mundial.

Suárez admitió que el desgaste de los viajes ha sido uno de los mayores retos para la Selección Colombia, aunque aseguró que el cuerpo técnico preparó al grupo para afrontar esa exigencia.

Obviamente se nota el tema de tanto viaje, tanta movedera, pero sabemos a lo que nos enfrentamos, hicimos un trabajo también mental por toda esta cuestión, pero estamos preparados para lo que viene, afirmó.

¿Qué piensa Luis Suárez sobre Suiza?

El atacante también envió un mensaje de cautela antes del duelo de octavos de final y pidió no subestimar al rival europeo.

Según explicó, Suiza cuenta con un proceso consolidado, futbolistas de primer nivel y suficientes argumentos para complicar a cualquier selección, por lo que Colombia deberá mantener la concentración durante los 90 minutos.

Nosotros los colombianos tendemos a relajarnos cuando no vemos un gran nombre delante, pero nosotros sabemos que Suiza es un grandísimo rival y le debemos todo el respeto. Tienen un proceso de varios años, jugadores de talla mundial, pero obviamente tenemos que salir a hacer nuestro partido, aprovecharnos de las debilidades que ellos tienen, señaló.

Con la baja confirmada de Jhon Córdoba, todas las miradas apuntan ahora a Luis Suárez, quien perfila como una de las principales alternativas ofensivas de Néstor Lorenzo para buscar el paso a los cuartos de final.