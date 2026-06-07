J Balvin aparece como invitado en concierto de Bad Bunny y el público enloquece

El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado tras el más reciente encuentro musical entre José Osorio y Benito Antonio, quienes marcaron un antes y un después durante su junte en tarima en diciembre del 2025 tras varios años de diferencias.

Luego de más de cinco meses, los dos artistas volvieron a juntarse en un nuevo espectáculo en donde abrieron las especulaciones sobre una posible colaboración después de más de seis años.

J Balvin y Bad Bunny sorprendieron en París

El inesperado reencuentro se dio en el marco de las últimas fechas de la gira ‘Debí Tirar más Fotos World Tour’ con el que Bad Bunny le ha dado la vuelta al mundo con sus icónicas presentaciones y el novedoso formato que ha utilizado para involucrar a sus fanáticos.

Pese a que en varios de sus shows ha contado con el acompañamiento de algunos artistas con los que posee colaboraciones, el público en París estalló de la emoción ante la inesperada llegada de J Balvin.

Cabe recordar que ambos artistas generaron una de las polémicas más controversiales dentro del género ya que pasaron de ser ampliamente cercanos por su álbum en conjunto ‘Oasis’, famoso en el año 2019, a sostener una evidente rivalidad ante las críticas que el puertorriqueño hizo sobre la canción ‘Agua’ del paisa.

Por esto, su reencuentro ha sido nuevamente celebrado por parte de su fiel fanaticada, quienes estallaron de emoción durante el show. La salida del paisa se dio en medio del anuncio de la canción especial para cada concierto que es única e irrepetible en otras fechas.

‘Como un bebé’, canción del álbum ‘Oasis’, comenzó a sonar y, de manera repentina, salió J Balvin debajo de la tarima con un traje verde fosforescente que permitió ser identificado de manera inmediata entre el público.

Pero su presentación no solo se limitó a una canción ya que interpretaron varias de sus colaboraciones. El paisa también cantó algunos de sus éxitos más representativos como ‘Mi gente’, ‘Qué calor’, entre otras.

¿J Balvin y Bad Bunny lanzarán una nueva colaboración?

Pese a que ninguno de los dos artistas ha confirmado una nueva colaboración, millones de fanáticos han solicitado, con gran insistencia, una nueva canción entre ambos e incluso la segunda parte de su primer álbum.