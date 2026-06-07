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Esta es la millonada que Taylor Swift habría gastado para su boda en Nueva York

La celebración ya es blanco de especulaciones y comentarios por la opulencia del evento y la altura de los invitados.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 06 de 2026
11:17 a. m.
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La cantante Taylor Swift contrajo matrimonio con el jugador de fútbol americano Travis Kelce en una ceremonia catalogada como la boda del año, celebrada en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

Aunque la pareja intentó mantener cierta privacidad sobre los detalles de su enlace, el equipo de Swift confirmó varios aspectos de la celebración. Algunos momentos importantes se filtraron en redes sociales.

Los fanáticos de la cantante enloquecieron a las afueras del recinto cuando vieron el cartel que anunciaba el feliz matrimonio.

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¿Cuánto costó la boda de Taylor Swift?

El evento, valuado en aproximadamente 20 millones de dólares, representa una de las uniones más costosas en la historia del mundo del espectáculo. Según información de medios internacionales, solo el alquiler del Madison Square Garden se aproximó a los 2,5 millones de dólares.

La inversión en flores, decoración y escenarios alcanzó los 6 millones de dólares, mientras que el sonido, iluminación y montaje representaron 250 mil dólares adicionales. En moneda colombiana, el costo total equivaldría a unos 67 mil millones de pesos.

La ceremonia de diez horas reunió a aproximadamente mil invitados de alto perfil del mundo del entretenimiento.

Entre los asistentes destacaron nombres como Bradley Cooper, Gigi Hadid, Ed Sheeran, Dakota Johnson, Selena Gómez, Camila Cabello, Dua Lipa y Jennifer López, conformando una lista de personalidades de primer nivel.

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Los detalles lujosos no faltaron en esta celebración. Durante la fiesta previa, los invitados recibieron copas de diamantes como obsequio.

Además, la pareja entregó pañuelos estampados con sus iniciales y una frase de la canción ‘Blank Space’ de Swift: "So it's gonna be forever", un guiño romántico a la trayectoria musical de la artista.

La boda representa un nuevo capítulo en la vida de Swift, quien ha mantenido una relación mediática con Kelce.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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