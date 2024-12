No cesa la polémica entre Westcol y Aida Victoria: el streamer aseguró que tiene pruebas para desmentirla

Westcol y Aida Victoria llevan varios días en polémica luego de que el streamer le escribió un mensaje a Juan David Tejada, actual novio de la creadora de contenido digital, y ella le respondió a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En medio del conflicto, Aida Victoria ha denunciado que los seguidores de Westcol filtraron su número de celular y que, incluso, intentaron solicitar créditos. Asimismo, aseguró que la razón por la que estuvo en una relación con el streamer no fue por dinero y que en el momento en el que terminaron él le debía 50 millones de pesos.

Por su parte, Westcol, que anunció un proyecto con unas fotos junto a Andrea Valdiri, que fue una amiga cercana de Aida Victoria, explicó que ese post no hizo parte de ninguna provocación y, adicionalmente, manifestó que tiene pruebas para defenderse de las revelaciones que su ex novia ha realizado en redes sociales.

Esta fue la dura respuesta de Westcol a Aida Victoria

"Qué ganas de pelear la de esa mujer, real que con qué motivo quiere entrar en guerra con todo el mundo. Estoy a punto de detonar y si yo salgo nadie jamás en las redes sociales va a entender" inició escribiendo Westcol en su cuenta de X.

Asimismo, según redactó, una de las razones por las que no ha mostrado pruebas en stream es porque no quiere involucrar a Andrea Valdiri en una polémica que no le corresponde. Pues, aseguró que el proyecto que publicaron en conjunto estaba pactado desde hace tiempo y que nada se hizo para lucrarse con estadísticas.

"Esa es la única razón por la que no salgo y muestro todo lo que tengo que contar con pruebas, audios, textos, facturas y testigos. Ella usó los 50 millones que yo le debía para hacerme quedar como un mantenido y la deuda fue porque le compré los carros para ayudarle a pagar su abogado de casación", redactó también el streamer.

Por otra parte, según su versión, los videos publicados por Aida Victoria son sacados de contexto y que él con sus pruebas podría demostrarlo en caso de que se requiera. Aunque, también puntualizó que "no quiere caer en el juego".

Este fue el mensaje completo de Westcol contra Aida Victoria:



¿Aida Victoria ha respondido algo después del mensaje de Westcol?

Luego de ese último mensaje que Westcol escribió en X, Aida Victoria no se ha pronunciado a través de Instagram, que es la red en la que ha hablado del tema en los últimos días.

Sin embargo, sí explicó por qué había terminado su amistad con Andrea Valdiri. Su versión fue la siguiente:

"Mi problema no es que trabajes con mi ex, yo respeto tu trabajo. Te retiro mi amistad porque me genera desconfianza verte trabajar de esa manera con una persona con la que dijiste no estar de acuerdo con lo que era", redactó en una historia.