CANAL RCN
Economía

Países centroamericanos que aceptan colombianos sin visa: solo con pasaporte

Listado de los países de Centroamérica que no piden visa a colombianos en 2026: pueden entrar solo con pasaporte.

Pasaporte colombiano para viajar a Centroamerica
Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
08:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Varios países de centroamérica permiten el ingreso sin visa para estancias cortas por turismo, tránsito o negocios para colombianos.

Este documento esencial es el pasaporte ordinario con una vigencia mínima de seis meses. Aunque no se exige visa, los oficiales migratorios pueden solicitar tiquete de salida, comprobantes de alojamiento, carta de invitación o prueba de solvencia económica. Estos controles buscan verificar que el visitante no excederá el tiempo autorizado.

Los países de centroamérica que los colombianos pueden conocer sin visa

De acuerdo con lineamientos vigentes de autoridades migratorias y la Cancillería, los colombianos pueden entrar sin visa a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, siempre que el viaje sea de corta duración y se cumplan ciertos requisitos.

Colombianos podrán ingresar sin visa a decenas de países: listado completo para viajar solo con el pasaporte
RELACIONADO

Colombianos podrán ingresar sin visa a decenas de países: listado completo para viajar solo con el pasaporte

La mayoría de estos destinos permiten una estadía de hasta 90 días. Un caso destacado es el acuerdo CA-4, que facilita la movilidad entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Una vez el viajero realiza su primer ingreso en cualquiera de estos países, puede desplazarse dentro del bloque sin repetir el trámite migratorio, siempre dentro del plazo otorgado.

En El Salvador, además del pasaporte vigente, se exige adquirir una tarjeta de turismo con costo aproximado de 12 dólares. También pueden requerir certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, dependiendo del historial de viaje.

Honduras mantiene vigente un acuerdo bilateral con Colombia que elimina la visa para turismo, tránsito o negocios por hasta 90 días. Allí es obligatorio presentar certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros entre 1 y 60 años, emitido al menos diez días antes del ingreso.

Presentan el que será el nuevo pasaporte en Colombia: Gustavo Petro mostró cómo luce
RELACIONADO

Presentan el que será el nuevo pasaporte en Colombia: Gustavo Petro mostró cómo luce

Belice autoriza la entrada sin visa por un máximo de 30 días. Las autoridades pueden exigir prueba de fondos suficientes, reserva de hospedaje y tiquete de regreso. En Panamá, aunque no se pide visa, los funcionarios pueden solicitar documentación financiera y detalles del itinerario.

En todos los casos, las reglas pueden variar según el perfil del visitante y el motivo del viaje. Por eso, se recomienda revisar la información oficial antes de comprar tiquetes.

Costa Rica en 2026: el país que sí exige visa a colombianos

La excepción en la región es Costa Rica. Para viajar como turista, los colombianos deben tramitar visa ante el consulado costarricense. El permiso es de una sola entrada y autoriza una permanencia de hasta 90 días.

No obstante, existen exenciones. No requieren visa quienes tengan visa vigente de Estados Unidos, Canadá o del espacio Schengen, o residencia legal en esos territorios. Estas condiciones deben acreditarse al momento del ingreso.

Aunque la eliminación de visa facilita el turismo, las autoridades recuerdan que el viajero debe cumplir estrictamente el tiempo de permanencia autorizado. Además, se aconseja contratar seguro médico internacional para cubrir imprevistos durante la estadía.

Estos son los países que tienen los pasaportes más poderosos del mundo en 2026
RELACIONADO

Estos son los países que tienen los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

En 2026, la política de puertas abiertas en buena parte de Centroamérica amplía las opciones para los colombianos que buscan destinos cercanos, playas, naturaleza y cultura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar vuelve a subir en Colombia: vea el precio de hoy viernes, 20 de febrero

Turismo

Colombianos podrán ingresar sin visa a decenas de países: listado completo para viajar solo con el pasaporte

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy jueves 19 de febrero de 2026

Otras Noticias

Redes sociales

“Mi hijo dice que es 'therian'”: psicóloga explica qué hacer y cuándo es motivo de alerta

Psicóloga recomienda mantener el diálogo y explica las señales de alerta reales.

Aeropuerto El Dorado

Así incautaron dos armas camufladas en juguetes y ropa infantil en El Dorado

Un escáner detectó inconsistencias en una encomienda proveniente de Guaduas y con destino a Ibagué.

Selección Colombia

Desde Argentina aseguran que Falcao iría al Mundial: revelan llamada directa de Néstor Lorenzo

Artistas

Listado de los artistas colombianos que brillaron en los Premios Lo Nuestro 2026

Venezuela

Presentaron demanda por tortura contra exmilitar venezolano que fue detenido por el ICE