Países centroamericanos que aceptan colombianos sin visa: solo con pasaporte

Varios países de centroamérica permiten el ingreso sin visa para estancias cortas por turismo, tránsito o negocios para colombianos.

Este documento esencial es el pasaporte ordinario con una vigencia mínima de seis meses. Aunque no se exige visa, los oficiales migratorios pueden solicitar tiquete de salida, comprobantes de alojamiento, carta de invitación o prueba de solvencia económica. Estos controles buscan verificar que el visitante no excederá el tiempo autorizado.

Los países de centroamérica que los colombianos pueden conocer sin visa

De acuerdo con lineamientos vigentes de autoridades migratorias y la Cancillería, los colombianos pueden entrar sin visa a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, siempre que el viaje sea de corta duración y se cumplan ciertos requisitos.

La mayoría de estos destinos permiten una estadía de hasta 90 días. Un caso destacado es el acuerdo CA-4, que facilita la movilidad entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Una vez el viajero realiza su primer ingreso en cualquiera de estos países, puede desplazarse dentro del bloque sin repetir el trámite migratorio, siempre dentro del plazo otorgado.

En El Salvador, además del pasaporte vigente, se exige adquirir una tarjeta de turismo con costo aproximado de 12 dólares. También pueden requerir certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, dependiendo del historial de viaje.

Honduras mantiene vigente un acuerdo bilateral con Colombia que elimina la visa para turismo, tránsito o negocios por hasta 90 días. Allí es obligatorio presentar certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros entre 1 y 60 años, emitido al menos diez días antes del ingreso.

Belice autoriza la entrada sin visa por un máximo de 30 días. Las autoridades pueden exigir prueba de fondos suficientes, reserva de hospedaje y tiquete de regreso. En Panamá, aunque no se pide visa, los funcionarios pueden solicitar documentación financiera y detalles del itinerario.

En todos los casos, las reglas pueden variar según el perfil del visitante y el motivo del viaje. Por eso, se recomienda revisar la información oficial antes de comprar tiquetes.

Costa Rica en 2026: el país que sí exige visa a colombianos

La excepción en la región es Costa Rica. Para viajar como turista, los colombianos deben tramitar visa ante el consulado costarricense. El permiso es de una sola entrada y autoriza una permanencia de hasta 90 días.

No obstante, existen exenciones. No requieren visa quienes tengan visa vigente de Estados Unidos, Canadá o del espacio Schengen, o residencia legal en esos territorios. Estas condiciones deben acreditarse al momento del ingreso.

Aunque la eliminación de visa facilita el turismo, las autoridades recuerdan que el viajero debe cumplir estrictamente el tiempo de permanencia autorizado. Además, se aconseja contratar seguro médico internacional para cubrir imprevistos durante la estadía.

En 2026, la política de puertas abiertas en buena parte de Centroamérica amplía las opciones para los colombianos que buscan destinos cercanos, playas, naturaleza y cultura.