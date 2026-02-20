VIDEO | Conductor le cierra la puerta del bus a joven “therian” y desata polémica en redes

La discusión sobre los llamados “therians” volvió a tomarse las redes sociales luego de que se hiciera viral un video en el que un conductor de bus le cerró la puerta a un joven que intentaba subir, aparentemente por su forma de vestir y comportarse.

El hecho ocurrió en México y reavivó un debate que ya venía creciendo en Latinoamérica: el respeto a las identidades juveniles y los límites de la tolerancia en el espacio público.

¿Qué es un “therian” y por qué vuelve a ser tendencia?

En los últimos días ha circulado con fuerza la conversación sobre los “therians”, jóvenes que se identifican profundamente con animales como lobos, gatos, zorros o aves. No se trata de disfraces ni cosplay. Para ellos es una experiencia personal que puede ser emocional, espiritual o identitaria.

Algunos aseguran que “se sienten” ese animal por dentro, aunque saben perfectamente que son humanos. Esta vivencia puede incluir gestos, posturas corporales o lo que llaman shifts, momentos en los que conectan más intensamente con su lado animal.

Aunque esta práctica existe desde hace décadas en comunidades digitales y subculturas juveniles, lo nuevo es su masificación en redes sociales. Cada vez aparecen más videos y testimonios, especialmente en Latinoamérica, donde estas expresiones generan curiosidad, burlas o rechazo.

El video del bus que desató indignación

En el clip que se volvió tendencia, se ve cómo un joven “therian” intenta subir a un bus, pero el conductor le cierra la puerta justo en la cara. Segundos después, el chofer lanza una frase que provocó molestia entre miles de usuarios: “Luego los atropellan si siguen haciendo sus mamdas”.

El joven quedó en la acera, sin poder abordar, mientras otras personas grababan la escena. Para muchos internautas, se trató de un acto claro de discriminación. Otros, en cambio, defendieron al conductor, argumentando que este tipo de comportamientos “no son normales” en espacios públicos.

Más allá de las opiniones divididas, el caso volvió a poner sobre la mesa una realidad: estas nuevas formas de identidad siguen chocando con una sociedad que aún no sabe cómo abordarlas.