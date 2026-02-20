Listado de los artistas colombianos que brillaron en los Premios Lo Nuestro 2026

La más reciente edición de los Premios Lo Nuestro 2026 se celebró este jueves 19 de febrero en el Kaseya Center, en Miami, con un total de 248 nominados en 44 categorías distintas que buscaron reconocer el talento de los artistas latinos más representativos del último año.

Por supuesto, la cuota colombiana cada vez es más amplia ya que por el escenario y la alfombra roja pasaron una gran variedad de artistas nacionales, quienes dejaron en alto la música del país.

Colombianos ganadores en los Premios Lo Nuestro 2026

No cabe duda de que los representantes colombianos que tuvieron una nominación en la edición número 38 de los premios brillaron en la noche, pues fueron varios los homenajes que se realizaron y las sorpresas que se dieron durante la gala.

Shakira brilló al llevarse el galardón en la categoría tour del año por su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’. Karol G se llevó el premio a la artista femenina del año y la canción del año urbano por ‘Latina Foreva’.

La colaboración del año urbana fue entregada para los colombianos que participaron en la canción ‘+57’ dentro de los que se encuentran Karol G, J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy On The Drums.

En la categoría álbum del año urbano fue Feid quien se llevó el galardón por su disco ‘Ferxxo Vol X: sagrado’. Maluma se convirtió en el artista pop masculino del año, mientras que la colaboración del año pop fue entregada a Shakira y Alejandro Sanz por su canción ‘Bésame’.

El galardón al álbum del año pop/ balada fue entregado a la agrupación Morat por su disco ‘Ya es mañana’. Finalmente, Juanes recibió el Premio Lo Nuestro a la trayectoria por lo que dicho instante desató gran conmoción, pues el galardón fue entregado por los artistas de la agrupación Morat.

J Balvin y Ryan Castro adelantan su colaboración

Por otro lado, uno de los momentos más esperados de la noche fue cuando Ryan Castro y J Balvin tuvieron un momento en tarima al interpretar un pequeño adelanto de su nueva colaboración ‘Tonto’. La canción ya ha logrado tomarse las redes sociales ya que la presentación de esta la hizo Río, el pequeño hijo de Balvin.

Así mismo, Balvin protagonizó otro momento especial en medio de la noche al participar en el homenaje que se realizó para Arcángel.