Yeferson Cossio genera preocupación por su estado de salud: ¿qué ocurrió?

Los internautas han manifestado su preocupación por el estado de salud del creador de contenido Yeferson Cossio, quien actualmente se encontraría realizando un viaje por fuera del país.

Aunque el antioqueño no reveló mayores detalles de su evolución, sus seguidores han manifestado que ya se encontraría mejor de salud.

Yeferson Cossio comenta que se encuentra enfermo

En una reciente oportunidad, Cossio se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir detalles inéditos de su más reciente viaje a Singapur. No obstante, impactó al revelar que su viaje no había iniciado con buenas noticias ya que se habría intoxicado.

Según la información que compartió, el hombre decidió probar un platillo típico llamado ‘Siew Mai’ que lleva algunos ingredientes como cerdo y camarones. No obstante, explicó que su cuerpo es alérgico al animal de mar por lo que estaría presentando algunas complicaciones para respirar y también ha tenido que trasbocar.

“Empezamos re mal en Singapur, me intoxiqué… estoy vomitando hasta lo que no tengo. Probé una comida típica y creí que era solo cerdo, pero tenía camarones revueltos. Yo soy alérgico a los camarones y aquí estoy con la garganta cerrada y no puedo respirar casi”, manifestó el hombre.

Pese a su negativa experiencia con la comida, el antioqueño también reveló su preocupación ya que en el país asiático están establecidas una serie de multas monetarias por realizar algunas acciones como masticar chicle, botar basura a la calle, cruzar la calle de forma imprudente, entre otras acciones comunes.

Yeferson Cossio celebra el nacimiento de su sobrino

Por otro lado, el antioqueño celebró, por medio de sus redes sociales, el nacimiento de su segundo sobrino. En las instantáneas se observa a su hermana Cintia Cossio, quien reveló que el bebé nació el pasado 1 de septiembre en la ciudad de Medellín.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar ya que miles de fanáticos expresaron el gran amor que el famoso siente por su hermana al acompañarla en todo momento y estar al tanto de su bienestar. Así mismo, la mujer le dejó un sentido mensaje a su hermano al agradecerle por posponer sus viajes de trabajo por estar con ella en dicho momento.