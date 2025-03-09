Inesperado rumbo en MasterChef: así fue el reto de salvación tras el uso de una ventaja oculta

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 tuvieron que enfrentarse al más reciente reto de salvación para evitar, a toda costa, la próxima eliminación que despedirá a un cocinero para siempre.

Los chefs utilizaron sus mejores estrategias por lo que el reto estuvo lleno de sorpresas y giros inesperados que pusieron en jaque la convivencia del exitoso reality del Canal RCN.

Reto de salvación en MasterChef Celebrity

Los participantes en riesgo de eliminación tuvieron la oportunidad de regresar de un reto de campo en la que no todos lograron obtener la ventaja de quitarse el delantal negro. Por esto, los jugadores que tuvieron que enfrentarse fueron Caterin, Ricardo, Patty, Violeta, Alejandra, Nicolás y Pichingo.

El reto consistió en deleitar el paladar de tres comensales externos que evaluarían el sabor, la sazón y la calidad de los platos dignos de la alta cocina. De esta manera, los chefs dieron las pautas del reto al dejar en claro que el nivel de complejidad iba a ser mayor en comparación con los otros desafíos.

No obstante, los chefs dieron su veredicto final por lo que los mejores platos fueron los merecedores de subir al balcón. Ante la gran calidad de las preparaciones, las personas que se quitaron el delantal negro fueron Nicolás y Violeta.

Ricardo hace uso de un inesperado poder en MasterChef

Ante la aparente finalización del reto, el actor Raúl Ocampo rompió el silencio al manifestar que era hora de hacer uso de su ventaja desconocida que llevaba en un misterioso sobre dorado. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que los chefs y demás cocineros manifestaron su asombro por la repentina decisión del actor.

De esta manera, Raúl bajó rápidamente el balcón y leyó el contenido del sobre al expresar que tenía la ventaja de salvar a uno de los cocineros que iban a ir directamente al reto de eliminación.

Ante las expectativas, Ocampo decidió que la persona que salvaría de dicho destino iba a ser su compañero Ricardo, quien no dudó en celebrar la gran jugada que la suerte le otorgó a su favor.

No obstante, algunas celebridades manifestaron su descontento ya que expresaron que Ricardo era el participante con el menor crecimiento culinario hasta el momento. Este fue el caso de Carolina Sabino y Violeta Bergonzi, quienes incluso se llegaron a interesar por el puntaje que el actor había obtenido en el reto.