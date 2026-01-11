CANAL RCN
Revelan plan que tenía Yeison Jiménez con otros artistas: tiene que ver con la Selección Colombia

Revelan el proyecto musical que Yeison Jiménez tenía junto a Jessi Uribe y otros artistas para homenajear a la Selección Colombia en año de Mundial.

Plan Yeison Jiménez con la Selección Colombia
Foto: redes sociales

Noticias RCN

enero 11 de 2026
03:27 p. m.
Colombia continúa de luto tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero, cuando se dirigían a Medellín para cumplir con una presentación en las fiestas de Marinilla, Antioquia.

La noticia sacudió al mundo de la música popular y dejó al descubierto proyectos que el artista aún tenía en marcha para este 2026.

En medio de las tradicionales fiestas de Reyes, varios intérpretes se encontraban recorriendo distintos municipios del país. Fue en ese contexto cuando colegas, amigos y seguidores comenzaron a rendirle homenajes a Yeison Jiménez, recordando no solo su legado musical, sino también su cercanía con otros artistas del género.

Jessi Uribe reveló el proyecto musical que quedó inconcluso

Uno de los homenajes más sentidos fue el de Jessi Uribe, amigo cercano de Yeison Jiménez.

El santandereano le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó: “Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano @yeison_jimenez. Te vas como un gigante de la música. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”.

Sin embargo, fue durante una presentación en vivo donde Jessi Uribe reveló un plan que pocos conocían. Según contó, tenía previsto reunirse con Yeison Jiménez y varios artistas más para grabar una canción especial en homenaje a la Selección Colombia, justo en un año clave para el país como lo es el Mundial de fútbol.

“Mañana yo grababa canción con Yeison, Jhon Álex, Alzate, Jhonny, Pipe Bueno, Luis Alfonso. Todos nos íbamos a reunir en mi casa, ya lo teníamos listo. Una canción para la Selección Colombia”, relató Uribe desde la tarima, visiblemente afectado.

El último pedido de Yeison Jiménez y el sueño mundialista

Jessi Uribe también compartió cuál fue una de las últimas peticiones que le hizo Yeison Jiménez antes de la tragedia, un detalle que conmovió al público. “Me dijo: papi, no me da tiempo para comprar la camiseta, ayúdame a conseguir la camiseta, es talla L”, contó el cantante.

El proyecto tenía un significado especial, pues 2026 es año de Mundial y Yeison Jiménez era un declarado seguidor de la Selección Colombia. Aunque la canción no alcanzó a grabarse, el relato dejó en evidencia el entusiasmo y la ilusión del artista por unir la música popular con el sentimiento futbolero del país.

