VIDEO | Esposa de Yeison Jiménez llegó a Paipa tras el trágico accidente aéreo

La esposa de Yeison Jiménez llegó a Paipa, lugar del accidente aéreo en el que falleció el cantante, mientras avanzan las investigaciones oficiales en Boyacá.

Sonia, esposa de Yeison Jiménez
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

enero 11 de 2026
02:38 p. m.
El país continúa en duelo tras el trágico accidente aéreo que le quitó la vida al cantante Yeison Jiménez, a su manager y a su fotógrafo.

En medio del dolor, en las últimas horas los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a Bogotá, donde llegaron a Medicina Legal este domingo 11 de enero, para los procedimientos correspondientes.

Allí, familiares, amigos y personas cercanas los recibieron entre lágrimas, música y mensajes de despedida que reflejaron el impacto que dejó la noticia en miles de seguidores.

El doloroso momento de la esposa de Yeison Jiménez en Paipa

Antes del traslado a la capital, Sonia Restrepo, esposa del cantante, viajó hasta Paipa, municipio cercano al lugar donde se accidentó la avioneta. Su llegada fue captada por algunas personas que se encontraban en la zona, imágenes que rápidamente circularon y generaron profunda conmoción.

En los registros se observa a la mujer acompañada por dos personas que la sostenían de los brazos, visiblemente afectada por la tragedia. De fondo, se escuchan lamentos que reflejan la crudeza del momento, mientras las autoridades y equipos de emergencia custodiaban el área donde ocurrió el accidente.

Testigos señalaron que Sonia Restrepo llegó junto a sus hijas al terreno donde cayó la aeronave y, en medio del llanto, expresó su dolor por la repentina partida del artista.

Hasta ahora, no ha emitido ninguna declaración oficial, pues es una persona alejada a las redes sociales.

¿Quién es Sonia Restrepo, esposa y mamá de los hijos de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo fue la pareja de Yeison Jiménez durante más de diez años. Su relación se construyó en silencio, cuando el cantante aún no era una figura reconocida en la música popular colombiana.

Con el paso del tiempo consolidaron un hogar en Bogotá y formaron una familia junto a sus tres hijos: María Camila, Thaliana y Santiago, nacido en junio de 2024.

Hoy, su nombre está ligado a uno de los momentos más dolorosos para la música colombiana, mientras el país acompaña a su familia en medio del duelo y la espera de respuestas oficiales.

