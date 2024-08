¿Nuevas enemigas? Tras polémico podcast, Yina Calderón estalló contra exnovia de Epa Colombia

La influenciadora Yina Calderón no dudó en alzar la voz en una reciente sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

La polémica se desató cuando un seguidor criticó a Diana Celis, exnovia de Epa Colombia, acusándola de ser "mantenida". Calderón, fiel a su estilo franco, se sumó a la controversia con una fuerte respuesta.

La disputa entre Epa Colombia y su exnovia sigue generando titulares

Recientemente, Epa Colombia, conocida por su emprendimiento de productos capilares, estuvo en el centro de la atención mediática al revelar en una transmisión en vivo con Yina Calderón que había tenido que entregar una considerable cantidad de dinero a su exnovia, la futbolista Diana Celis, debido a la unión que compartieron. Este conflicto financiero ha mantenido a ambos nombres en los titulares, especialmente porque parece que las disputas legales no han cesado y se le podría estar exigiendo más dinero a Daneidy Barrera Rojas, nombre real de Epa Colombia.

Un seguidor de Calderón no tardó en criticar a Celis, acusándola de aprovecharse del éxito y esfuerzo de Epa Colombia. "Vieja mantenida. Le gusta el esfuerzo de los demás", escribió el seguidor, desatando la respuesta inmediata de Yina Calderón.

Yina Calderón lanza un fuerte mensaje a la ex de Epa Colombia

La exprotagonista de novela no se quedó callada ante la acusación, aprovechando la oportunidad para expresar su opinión sobre el tema. Calderón afirmó que no pretende ser "metida" en los asuntos ajenos, pero aclaró que no pudo evitar hablar después de haber visto personalmente documentos que, según ella, demuestran las cuantiosas sumas de dinero que Epa Colombia ha entregado a su exnovia.

"La Epa ya le dio una plata, bueno, listo, se la merece… Yo vi las consignaciones. Le quitó un apartamento, una casa, una camioneta y le sigue pidiendo plata”, declaró Calderón. No contenta con esto, también le lanzó un consejo a Diana Celis: "¿Por qué no se pone a trabajar? Y si el fútbol no le da, pues haga otra cosa… Uno no puede estar tratando a costa del trabajo de otro… A uno le toca trabajar, mami, o sea todas trabajamos, seamos como seamos", sentenció la influenciadora.

Por ahora, no se han dado más declaraciones de las involucradas en esta nueva polémica, pero es probable que la situación continúe generando debate en las redes sociales, donde los seguidores esperan ver cómo evolucionan los acontecimientos.